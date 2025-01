Lens patine pour trouver un ailier, l'Italie sollicitée

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Lens a besoin de muscler son secteur offensif, quelque peu défaillant depuis le début de la saison. Les Sang et Or veulent notamment un ailier. Les pistes Irié (Troyes) et Hansen (Nimègue) avancent péniblement. De quoi aller explorer un autre marché.

Malgré de très nombreux départs au mercato, Lens reste un poil à gratter en Ligue 1. Le PSG peut en témoigner, il n'est pas aisé de gagner à Bollaert cette saison. Cependant, les Lensois ne peuvent prétendre à mieux qu'un rôle secondaire dans la course à l'Europe. La faute à une attaque pas assez efficace pour gagner les matchs cruciaux. Cette saison, Lens n'est que la 12e attaque de Ligue 1. Pour améliorer ces chiffres, les dirigeants artésiens sont allés chercher l'avant-centre Koyalipou en Bulgarie. Ne manque qu'à animer un peu les ailes sans exploser le budget transferts.

Lens souffre pour recruter un ailier

Le Racing s'est concentré sur le joueur de Troyes Cyriaque Irié. Néanmoins, la formation de Ligue 2 est très gourmande sur le plan financier. L'ESTAC réclame 10 millions d'euros alors que Lens ne donnait que 7,5 millions d'euros. Alors que les négociations continuent entre les deux clubs, les Sang et Or étudient la piste Sontje Hansen aux Pays-Bas. Un dossier moins coûteux mais pas plus simple pour les dirigeants lensois.

🚨#RCL 🔴🟡



❗️ca se complique pour Sontje Hansen 🇳🇱à Lens



🔜 pour le dossier Irié, le RCL a fait son offre et attend un retour de Troyes



➡️Lens creuse une piste en Serie A 👀https://t.co/0bbPAC4s4J https://t.co/BEnlwiMcNQ pic.twitter.com/RUVGA9tdab — Sébastien Denis (@sebnonda) January 25, 2025

En effet, selon Sébastien Denis de Foot Mercato, Lens n'arrive pas à convaincre l'entourage de l'ailier de NEC Nimègue. « Ça se complique très fortement pour Sontje Hansen à Lens. Les agents du joueur ne sont pas sur la même longueur d'onde que Lens », écrit notre confrère sur X. Il précise que cela pousse les Lensois à tenter un autre joueur en Serie A. Une cible mystérieuse et non identifiée mais qui pourrait s'avérer plus prestigieuse que les deux précédentes. A moins d'une semaine de la fin du mercato, Lens est plus que jamais sous pression pour trouver la recrue idéale à moindre coût.