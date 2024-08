Lens ‍: Brice Samba a tranché pour son avenir

Dans : Lens.

Par Adrien Guyot

Capitaine du RC Lens et deuxième gardien de l’Equipe de France, Brice Samba a fait son choix définitif pour la saison prochaine. Le joueur a confirmé sa décision dans la presse locale ces dernières heures.

Un nouveau cycle démarre au RC Lens. Exit l’entraîneur Franck Haise parti à l’OGC Nice, exit Arnaud Pouille (le Directeur Général). Sur le banc, c’est Will Still, l’ancien entraîneur de Reims, qui a pris la succession de Haise et les Sang et Or ont parfaitement démarré la saison de Ligue 1 avec un court mais précieux succès obtenu sur la pelouse du promu angevin (0-1) grâce à un but signé Wesley Saïd avant la demi-heure de jeu. Un résultat qui a de quoi rassurer les supporters lensois, qui étaient inquiets de voir les hommes forts de leur projet quitter le navire. Autre joueur qui a vu sa situation évoluer durant l’été, Brice Samba, le gardien du club artésien. Des rumeurs de départ avaient circulé à son sujet, notamment à l’OM. La doublure de Mike Maignan chez les Bleus a fait son choix et a tenu à clore définitivement les débats concernant son avenir.

Brice Samba annonce qu’il va rester à Lens

Brice Samba, gardien et capitaine du RC Lens a confirmé ce mardi à « La Voix du Nord » qu'il ne quittera pas Lens cet été. https://t.co/EwMYD6vZCg pic.twitter.com/Z4YpW73YbD — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 20, 2024

En interview pour La Voix du Nord, Brice Samba a confirmé qu’il allait bien disputer une troisième saison consécutive au sein du RC Lens : «Je suis très content d’être à Lens. Rester une saison de plus dans ce club ne mé dérangera pas. Je suis très fier d’être le capitaine de cette équipe», a-t-il affirmé. Samba s’est affirmé comme l’une des valeurs sûres du championnat de France à ce poste depuis son arrivée et a été l’un des artisans majeurs de la 2ème place des Lensois en 2022/2023. Malgré une période plus difficile l’an dernier, Samba a décidé de s’accrocher et de continuer son aventure dans le Pas-de-Calais. Dans les prochains jours, les Sang et Or auront un nouvel objectif, à savoir tenter de se qualifier pour la phase de poules de la Conférence League. Il faudra pour cela que Brice Samba et Lens viennent à bout de la dangereuse équipe grecque du Panathinaïkos, tombeur de l’OM l’an dernier en tour préliminaire de la Ligue des Champions l’an dernier.