Lens : Haise ne s'affole pas pour un coup de mou

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Malgré un beau succès contre le PSG le 1er janvier dernier, le RC Lens marque le pas en championnat. Un succès poussif en quatre matchs avec notamment une défaite à domicile face à Nice mercredi. Un bilan qui n'inquiète pas Franck Haise.

Lens est-il en crise ? La question peut être posée au vu des dernières sorties artésiennes en Ligue 1. Alors que Lens semblait lancé vers les sommets après son succès 3-1 sur le PSG, il peine subitement à gagner même contre les mal-classés. Les Sang et Or n'ont ramené qu'un point de leurs déplacements à Strasbourg et Troyes, battant seulement Auxerre 1-0. Pire, le ralentissement s'est confirmé mercredi avec un premier revers à Bollaert contre Nice 0-1. Des résultats en baisse, associés à une emprise moins forte sur les matchs. De quoi inquiéter les supporters alors que les rivaux du haut de tableau affichent un rythme assez élevé.

Lens toujours aussi sérieux, selon Haise

On aurait pu s'attendre à voir un Franck Haise plus nerveux en conférence de presse. Toutefois, le technicien lensois a conservé sa bonne humeur devant les journalistes. Avant le déplacement à Brest dimanche, il a tenu à se montrer serein au sujet de l'investissement de son équipe sur le terrain. Une sortie nécessaire puisqu'elle tranche avec celle de Seko Fofana mercredi. Le capitaine lensois avait indiqué que si l’équipe « voulait continuer ce qu’elle avait fait auparavant », il allait falloir « régler beaucoup de choses ». Autrement dit, retrouver l'intensité physique perdue depuis un mois. Haise pense lui que cela n'a pas été égaré, préférant pointer du doigt une inefficacité passagère.

Franck Haise : « On a loupé des choses, c'est une évidence »



Franck Haise : « On a loupé des choses, c'est une évidence »

À deux jours du déplacement à Brest, l'entraîneur de Lens est revenu sur la défaite contre Nice (0-1) mercredi, durant laquelle son équipe a pourtant battu des records sur le plan physique.

« Pour ceux qui auraient pu penser qu’il avait dit cela en sous-entendant que l’équipe avait moins donné, notamment sur le plan physique, c’est la première fois que l’on a cette saison le record sur la distance parcourue et les courses à haute intensité. On a loupé des choses, c’est une évidence. On a notamment pas été attentif sur phases arrêtées. On a pas été très bons sur nos coup de pieds arrêtés offensifs, et cela dure depuis un petit moment. Pour le reste, c’était un gros match où Nice a fait une très grosse perf », a confié l'entraîneur lensois. La meilleure réponse viendra dimanche à Brest où Lens a réalisé sa dernière bonne copie avec une qualification 3-1 en coupe de France, le 22 janvier dernier.