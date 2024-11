Gervais Martel avoue avoir frôlé la mort

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Légendaire président du RC Lens, Gervais Martel donnera le coup d'envoi du match entre son club de toujours et l'OM ce samedi à Bollaert-Delesis. Un vrai miracle comme il le confie.

Les supporters lensois auront le bonheur de voir Gervais Martel sur la pelouse ce samedi après-midi, car l'ancien dirigeant légendaire des Sang et Or avait un peu disparu de la circulation depuis de nombreux mois. Et c'est dans le quotidien La Voix du Nord que Gervais Martel explique les raisons de son absence. Sans dire de quoi il souffrait, même s'il admet que sa consommation excessive de tabac est à la base de ce problème, l'ancien président lensois explique avoir d'abord été hospitalisé pour ce premier énorme problème, puis il a attrapé un microbe, ce qui lui a valu de perdre 17 kilos. Dans le média nordiste, Gervais Martel avoue avoir pensé au pire durant cette période critique.

#70AnsPrésidentMartel : 𝐡𝐨𝐦𝐦𝐚𝐠𝐞 à l'image du personnage 🏟️



En marge de #RCLOM à Bollaert-Delelis, le Racing met Gervais Martel à l'honneur. Dans ce cadre, l'iconique dirigeant donnera le coup d'envoi fictif du match et les Sang et Or arboreront un maillot spécial. 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) November 23, 2024

« C’est vrai, j’ai cru que j’allais retrouver tous mes potes qui sont là-haut… Ils m’ont dit que j’étais encore convoqué pour la prochaine rencontre. Je suis donc redescendu. J’étais encore sur la bonne feuille de match, pas celle qui monte au ciel. Si je n’avais pas autant fumé, j’aurais été mieux, quand même », confie le légendaire président du RC Lens, qui va donc fêter son retour au stade Bollaert en donnant le coup d'envoi du match entre le Racing et l'Olympique de Marseille. Une apparition qui va faire le bonheur du peuple Lensois et qui permettra aussi de fêter avec quelques jours de retard le 70e anniversaire de Gervais Martel.