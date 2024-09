Titulaire sans mérite, Wahi se fait tailler par un Lensois

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Régulièrement critiqué pour ses performances la saison dernière, Elye Wahi gardait un temps de jeu important à Lens. Son ancien concurrent Wesley Saïd vivait mal la situation et se réjouit de la nomination de l’entraîneur Will Still.

Ce n’est pas la première fois qu’Elye Wahi subit des sifflets. Bien avant les supporters de l’Olympique de Marseille, des fidèles du stade Bollaert s’en étaient déjà pris à l’ancien attaquant du Racing Club de Lens. L’ancien Montpelliérain s’était retrouvé en difficulté pendant sa saison chez les Sang et Or. Mais ses prestations décevantes n’affectaient pas forcément son temps de jeu. Une situation difficile à vivre pour son ex-concurrent Wesley Saïd qui ne regrette pas la nomination du coach Will Still à la place de Franck Haise.

OM : Wahi gentiment sifflé, un ancien Marseillais est jaloux https://t.co/YtuSLGlL4S — Foot01.com (@Foot01_com) September 14, 2024

« Le coach a la particularité d’être assez franc dans ses dires, moi aussi, a commenté l’attaquant lensois. On s’est dit les choses. Je lui ai dit ce que j’espérais, ce que je suis prêt à faire, et ce que je n’ai pas aimé l’an passé, vu mon statut. Je ne demande pas de garantie, les garanties, c’est sur le terrain. Mais je veux quelque chose dû au mérite. On l’a vu depuis le début de la préparation, il y a eu pas mal de changements, il avait des choix n°1 qui ont changé. Ça m’a fait du bien et pour le collectif, ça a redonné un nouveau souffle à plein de joueurs. C’est bien pour la concurrence. »

Saïd libéré

« Si la concurrence était biaisée ? Elle n’était pas biaisée, on avait tous un rôle différent. Moi, j’étais dans la rotation, j’étais apte à jouer plus. J’ai eu une discussion avec les personnes concernées. Le plus important, c’est que j’ai toujours cherché à faire le maximum. Ce début de saison, c’est la continuité de la saison passée vu le travail que j’ai fait pour éviter les blessures et travailler pour l’équipe », a savouré Wesley Saïd, titulaire cette saison et déjà buteur à deux reprises toutes compétitions confondues.