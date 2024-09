Le successeur de Wahi chipé, Lens est en grand danger

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

En grande forme depuis la reprise cet été, Wesley Saïd n’est pas certain de rester au Racing Club de Lens. Le club artésien risque de céder en cas d’offre intéressante de Trabzonspor dans les prochaines heures. Pour l'entraîneur lensois Will Still, il s’agirait d’un gros coup dur.

Le Racing Club de Lens n’a pas tardé à identifier le successeur d’Elye Wahi. Après le départ de leur buteur à l’Olympique de Marseille, dans le cadre d’un transfert à 25 millions d’euros (hors bonus), les Sang et Or ont pu constater la grande forme de Wesley Saïd. Avant même le début de la saison, l’attaquant de 29 ans s’était déjà distingué avec un total de six buts lors des matchs amicaux.

Puis l’ancien Dijonnais a poursuivi sur sa lancée en marquant un joli but à Angers (0-1) en Ligue 1, avant de récidiver contre le Panathinaïkos (2-1) en barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Autant dire que le Racing Club de Lens s’est trouvé une fine gâchette. Du moins si Wesley Saïd ne fait pas ses valises dans les prochains jours. Le scénario n’est pas à exclure d’après le journaliste Mohamed Bezzouaoui. En effet, le chroniqueur de l’émission Le Club des 5 parle d’un revirement de situation. Après un forcing tout au long de l’été, Trabzonspor a transmis une première offre à 3 millions d’euros pour l’avant-centre lensois.

Le prix de Saïd fixé

C’est évidemment insuffisant pour convaincre la direction artésienne de transférer son joueur sous contrat jusqu’en 2026. Mais la source précise que le Racing Club de Lens ne ferme pas la porte à Wesley Saïd, à condition de récupérer 6 à 7 millions d’euros dans l’opération. Trabzonspor, dont le mercato reste ouvert jusqu’à vendredi en Turquie, pourrait donc profiter du contexte. On sait que le propriétaire des Sang et Or Joseph Oughourlian gère le club avec prudence, lui qui n’a pas caché la nécessité de vendre cet été.