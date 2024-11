Lens et les arbitres, ça grogne très fort

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Une semaine après un derby qui s'était terminé brutalement pour le RC Lens, il y avait encore des choses à dire sur l'arbitre du match face au PSG. Les Sang et Or s'agacent.

Bon dernier au classement du fair-play en Ligue 1, juste derrière Montpellier, le club de Lens est reparti avec un carton rouge de plus du Parc des Princes, Abdukodir Khusanov ayant été logiquement expulsé après la pause suite à un tacle dangereux sur Achraf Hakimi. Mais avant cela, c'est Will Still qui avait été averti, l'entraîneur nordiste n'ayant pas apprécié que l'arbitre mette un jaune à un de ses joueurs tombé au sol lors d'un duel plutôt léger avec Bradley Barcola. Et le dossier du technicien s'alourdit encore du côté de la commission de discipline de la LFP.

Depuis le début de la saison, c'est le troisième avertissement pris par le technicien lensois qui sera automatiquement suspendu pour la réception de l'OM le 23 novembre prochain. Et surtout, cela remet de l'huile sur le feu, une semaine après le derby gagné par le LOSC à Bollaert dans les dernières minutes après un penalty accordé aux Lillois, ce qui avait provoqué la colère du camp lensois. Pour Will Still, assurément, cela fait beaucoup.

Lens dernier au classement du fair-play

😬 Ça a chauffé à la mi-temps de PSG - RC Lens entre les acteurs de la rencontre...#Ligue1McDonalds #PSGRCL pic.twitter.com/2DYEZO5cij — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 2, 2024

S'exprimant dans les couloirs du Parc des Princes, où cela avait été chaud entre Luis Campos et Florian Sotoca, l'entraîneur du RC Lens se demande à quoi jouent les arbitres avec son club. « Je sais que j'ai tendance à exagérer, que je vis pleinement les matches, que j'ai parfois des réactions excessives. Je suis le premier à le reconnaître. Mais là, je suis simplement allé demander une explication au quatrième arbitre de façon parfaitement calme. J'ai fait un effort dans ma manière de parler. Mais il a appelé l'arbitre central et m'a mis jaune. Et ça, ça m'a mis hors de moi. Je veux bien rester poli, ne plus gesticuler des bras comme le corps arbitral me l'a demandé. Mais j'ai été assez respectueux, je n'ai rien fait de mal, et je trouve ça vraiment dommage (...) J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur les arbitres français », a préisé Will Still, qui sait qu'il y a des choses à revoir