La piste OM refermée, Samba reprend son brassard

Un temps annoncé sur le départ, Brice Samba va finalement rester au Racing Club de Lens. Il n’est plus question d’un retour à l’Olympique de Marseille pour le gardien lensois qui garde son statut de capitaine.

Alors que le Racing Club de Lens va débuter sa saison de Ligue 1 à Angers dimanche (17h), l’effectif de Will Still est loin d’être définitif. Le nouvel entraîneur des Sang et Or attend des renforts d’ici la fermeture du mercato dans deux semaines. Mais pour des raisons financières, le club artésien doit d’abord vendre des joueurs. Ce qui explique la mise à l’écart de deux milieux de terrain.

Still garde les mêmes cadres

« C’est surtout une question de dégraisser parce qu’on a un effectif qui commence à devenir important. D’où la raison d’avoir mis Salis Abdul Samed et Stijn Spierings avec la réserve pour l’instant, a expliqué l’ancien coach de Reims. Pour le bien-être du groupe et des séances d’entraînement et pour avoir une qualité, c’était nécessaire. On doit surtout attendre qu’il y ait quelques départs avant de pouvoir faire quelques arrivées. On cherche toujours à renforcer le secteur offensif. Mais je le dis, on est très clair sur ce qu’on veut faire et il y a des bonnes personnes compétentes qui sont là pour le faire. » En attendant, Will Still compose avec l’effectif actuel et les ex-lieutenants de son prédécesseur Franck Haise.

« Il y a un groupe de leaders qui a été identifié, qui est au nombre de sept et avec qui j’ai pas mal parlé pendant la prépa. Mais le vrai capitaine, ça restera Brice, a désigné le Belge. Et si Brice n’est pas là, ce sera Flo Sotoca ou Jo Gradit, en fonction de qui est sur le terrain. Mais l’avantage que j’ai en arrivant ici, c’est qu’il y a un vrai groupe de leaders qui était déjà en place et qui a pas mal d’impact sur le vestiaire. Ce sont des garçons très intelligents, très motivés, très ambitieux, donc ça colle parfaitement avec ce qu’on veut faire. Je ne vais pas changer ce qui fonctionnait déjà. » Après les arrivées de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, un retour à l’Olympique de Marseille n’est plus d’actualité pour Brice Samba.