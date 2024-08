Mercato ‍: Danso sur le départ, Lens tremble

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Le RC Lens est sur le point de tomber d'accord avec un club italien pour le transfert de Kevin Danso. Le défenseur central autrichien est d'accord pour s'engager en Serie A.

Le mercato estival du RC Lens a été rondement bien mené. En conférence de presse il y a peu, Will Still revenait sur l'éventualité d'un départ de Kevin Danso. Joueur phare de l'effectif lensois depuis maintenant 3 ans, l'international autrichien attise largement les convoitises. Et ça, le board Sang et Or le sait. Pour se préparer à son possible départ, la direction du club nordiste a déjà tout prévu en recrutant plusieurs défenseurs, dont Malang Sarr en provenance de Chelsea. A quelques jours de la fin du mercato estival 2024, le RC Lens s'apprête finalement à perdre son défenseur central.

Kevin Danso d'accord avec l'AS Roma

🚨Le RC Lens et l’AS Roma sont quasiment d’accord pour le transfert de Kevin Danso



🔹Le joueur a été convaincu par le discours de Florent Ghisolfi. Il est OK pour rejoindre la capitale italienne ✅



🔹Reste à savoir si le non départ de Paulo Dybala à Al Qadsiah peut avoir des… pic.twitter.com/wq4w5kY11F — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 23, 2024

Il ne manque plus grand-chose avant de voir Kevin Danso s'envoler vers la Serie A. Selon les récentes informations de Fabrice Hawkins pour RMC Sport, le défenseur central de 25 ans a donné son accord pour rejoindre l'AS Roma. Ce dernier a été convaincu par le discours de Florent Ghisolfi, qu'il connait d'ailleurs bien puisque c'est lui qui l'a fait venir à Lens en 2021. Toutefois, le RC Lens et le club de la capitale italienne ne sont pas encore totalement d'accord. Il manque quelques détails pour finaliser son arrivée. Aussi, le non-départ de Paulo Dybala à Al Qadsiah pourrait être un léger frein au transfert de Kevin Danso. Evalué à 25 millions d'euros par Transfermarkt, l'international autrichien se rapproche donc d'un départ. Si cela ne se fait pas à l'AS Roma, d'autres clubs, dont un qui évolue en Bundesliga, souhaitent toujours se l'offrir.