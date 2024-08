L1 ‍: Danso après Wahi, liquidation totale à Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu Elye Wahi à l’OM, le RC Lens pourrait se séparer de Kevin Danso, à condition que les clubs intéressés posent entre 20 et 25 ME sur la table pour recruter l’international autrichien.

En quelques jours, le RC Lens est parvenu à trouver un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de son attaquant Elye Wahi. Un an seulement après son arrivée dans le Nord en provenance de Montpellier, l’attaquant de 21 ans va rejoindre l’OM pour 25 ME plus 5 ME de bonus. Un moindre mal pour Lens, qui retombe sur ses pattes financièrement après avoir payé une somme similaire pour recruter l’attaquant au MHSC il y a un an. L’inquiétude est néanmoins en train de monter chez les supporters lensois, qui se demandent quelles sont les ambitions du club avec de tels départs.

Elye Wahi à l'OM, c'est presque signé ! https://t.co/rwdeq8nuBC — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2024

Car après la vente de Wahi, c’est celle de Kevin Danso qui est redoutée. Selon les informations de Foot Mercato, le roc autrichien sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2027 a des courtisans. La Juventus Turin est notamment sur les rangs pour accueillir Kevin Danso, après avoir échoué dans le dossier Jean-Clair Todibo, parti à West Ham pour 40 ME. La Vieille Dame a tenté une première approche pour recruter Kevin Danso sous la forme d’un prêt avec option d’achat mais s’est heurté au refus du RC Lens, pas fermé à l’idée de se séparer de son joueur autrichien mais à certaines conditions. Le club nordiste réclame entre 20 et 25 ME pour vendre Kevin Danso, dont le profil plait en Italie (Juventus, Naples) mais également en Angleterre.

En cas d’offre conséquente d’ici la fin de l’été, le joueur pourrait faire ses valises, ce qui représenterait un nouveau coup dur pour Will Still d’autant que Danso est performant durant la pré-saison. Autant dire que du côté des supporters, déjà marqués par le départ soudain de Wahi, on suivra ce dossier avec beaucoup de craintes d’ici le 31 août.