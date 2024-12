Pereira Da Costa et Lens, c'est bientôt fini

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

A un an et demi de la fin de son contrat, David Pereira Da Costa attise les convoitises. Le RC Lens pourrait être tenté de le vendre, alors que plusieurs écuries européennes ont montré leur intérêt.

L'arrivée de Will Still au RC Lens a fait des victimes. Parmi elles, un certain David Pereira Da Costa. Le milieu offensif portugais, qui enchainait les matchs sous Franck Haise dont des prestations de très haut niveau, ne joue presque plus cette saison. En Ligue 1, il n'a été que trois fois titulaires, est entré en jeu à cinq reprises et est resté sur le banc lors de trois rencontres. Pire, il n'est parfois même pas convoqué dans le groupe alors qu'il ne semble pas être touché par des pépins physiques. Une manière de lui faire comprendre qu'il n'a plus sa place à Lens ? Son contrat actuel court jusqu'en juin 2026. Le mercato hivernal en approche pourrait donc être un véritable tournant pour sa carrière.

David Pereira Da Costa poussé dehors

Beşiktaş’ta hedef David Pereira da Costa https://t.co/G4kuQzs5mZ pic.twitter.com/7WVC8ZSvF9 — Gazete Siyah Beyaz (@gzt_siyahbeyaz) December 9, 2024

Selon les informations des médias turcs, Besiktas serait particulièrement intéressé à l'idée de le recruter. Personne ne sait encore si David Pereira Da Costa partira dès cet hiver ou plus tard, mais il pourrait faire l'objet d'une offre située entre 8 et 10 millions d'euros par le club de Süperlig qui veut s'adjuger les services de l'ancien international espoirs portugais. On apprend également que la concurrence sera rude sur le dossier.

En effet, la MLS serait également intéressée par son profil. Le club de Portland avait déjà été évoqué auparavant, lequel serait charmé par les qualités de David Pereira Da Costa. A seulement 23 ans, il est toujours considéré comme un talent prometteur, mais son temps de jeu réduit pourrait le pousser à demander un départ. Lui qui n'a connu que le RC Lens doit pour l'heure faire le dos rond et accepter les quelques minutes dont il dispose.