ECL ‍: Lens frappé par la foudre au Panathinaïkos ‍!

Dans : Lens.

Par Alexis Rose

Barrage retour de l’Europa Conférence League :

Stade olympique d’Athènes.

Panathinaïkos - Lens : 2-0 (1-2 à l’aller).

Buts : Pellistri (62e) et Tetê (85e) pour le Panathinaïkos.

Pourtant devant au score avant ce barrage retour de l’Europa Conférence League, le RC Lens s’est fait retourner par le Panathinaïkos dans un match assez fou (2-0, 1-2 à l'aller).

Une semaine après sa victoire 2-1 à Bollaert, Lens devait conserver son avance pour rejoindre tous les autres clubs français en Coupes d’Europe. Dans ce sens, le début de match était plutôt encourageant, et le RCL disposait même d’une occasion en or pour faire le break avec un penalty provoqué par Pereira Da Costa (14e). Une offrande pas transformée par Sotoca, qui butait sur le gardien Dragowski (15e). Le portier polonais s’interposait ensuite face à Saïd (33e) pour permettre à son équipe grecque de rentrer à la pause avec de l’espoir (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, Dragowski faisait encore des miracles face à Saïd (51e) et Thomasson (57e). Et à force de ne pas transformer sa domination, Lens se faisait punir. Après un contre rapide, Pellistri profitait d’un ballon contré par Gradit dans la surface pour tromper Samba d’un tir croisé du gauche (1-0 à la 62e). Rejoint au score, le club nordiste poussait de nouveau pour marquer ce but libérateur. Sauf que sur une nouvelle contre-attaque assassine, le Panathinaïkos doublait la mise par l’intermédiaire de Tetê (2-0 à la 85e). Dans une ambiance folle à Athènes, le Pana était ensuite proche de tuer le suspense mais Ioannidis loupait l’immanquable (89e). Sans conséquence, puisque les Sang et Or n’arrivaient finalement pas à revenir malgré d’énormes opportunités de Sotoca (90e), Diouf ou Lascary (90e+1).

🏁 Que c'est cruel... Pourtant largement dominateurs au nombre d'occasions, les Sang et Or ont multiplié les assauts, en vain, sur le but adverse. Surpris à deux reprises, ils s'inclinent sur la pelouse athénienne.@paofc_ 2⃣-0⃣ @RCLens#PAORCL #UECL pic.twitter.com/JIBCsErR4V — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2024

À cause de cette défaite 2-3 au cumulé pleine de regrets, la bande à Will Still échoue donc dans sa qualification pour l’Europa Conférence League. Le foot français ne sera donc pas représenté en ECL, mais le PSG, Lille, Brest et Monaco seront en Ligue des Champions, alors que l'OL et Nice joueront l'Europa League.