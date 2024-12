Les USA lâchent 10 millions, le RC Lens concerné

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato hivernal promet d'être chaud en Ligue 1. Le RC Lens est déjà attaqué pour David Pereira da Costa.

Le RC Lens réalise pour le moment une saison moyenne. Will Still a encore du travail avant de pouvoir tirer le meilleur de ses joueurs. Mais il y a néanmoins quelques motifs de satisfaction. Parmi les cadres de l'équipe sang et or, malgré ses 23 ans : David Pereira da Costa. Le milieu de terrain portugais pourrait cependant quitter le navire plus tôt que prévu, lui dont le contrat expire en juin 2026. Et une nouvelle carrière en MLS est sur la table.

Une offre difficilement refusable ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Portland Timbers (@timbersfc)

Selon les informations de MLS Multiplex, les Portland Timbers viennent en effet d'envoyer une offre conséquente de 10 millions d'euros au RC Lens pour s'attacher les services de David Pereira da Costa. La formation étasunienne est d'ailleurs persuadée que le Portugais serait un élément capable de lui faire passer un gros cap pour tenter d'aller loin en MLS. Sa science du jeu et sa technique sont notamment appréciées par Portland. Reste à savoir si Lens sera chaud pour lâcher sa pépite et si le challenge américain lui plairait également. Mais en tout cas, la possibilité d'un départ est bien réelle et le RC Lens va devoir anticiper le plus possible au cas où le natif de Almada viendrait à partir.