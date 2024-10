Pas de trêve, Lens se prépare à malmener Zhegrova

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Pendant ce week-end de chocs en Ligue 1, le Racing Club de Lens recevra Lille dans le derby du Nord samedi soir. Une rencontre toujours particulière pour les Sang et Or, notamment concentrés sur l’ailier du LOSC Edon Zhegrova.

L’animosité entre le Racing Club de Lens et le LOSC ne faiblit pas. Les deux rivaux s’affrontent à nouveau depuis la remontée des Lensois en 2020. Mais la répétition de leurs confrontations ne donne aucun sentiment de routine chez les coéquipiers de Jonathan Gradit. « Non. Même si c’est vrai qu’à force, on se connaît, a répondu le défenseur central du RCL en conférence de presse. Mais il y a toujours une grande rivalité entre ces deux équipes quand on est face à face, il y a toujours un supplément d’âme. »

Gradit ne s'en lasse pas

« C’est complément différent. Ce sont vraiment des matchs à part, a insisté l’ancien Caennais, avant d’évoquer les échanges verbaux avec ses adversaires. On ne se parle pas beaucoup sur le terrain, je ne vous cache pas, avec les attaquants lillois. Ou du moins, pas gentiment. » Jonathan Gradit ne sera pas du genre à relever Edon Zhegrova après un contact rugueux. La défense lilloise a en effet prévu un marquage serré et agressif sur l’ailier du LOSC, encore buteur après son entrée contre l’Atlético Madrid (victoire 1-3) mercredi en Ligue des Champions.

Le but d'Edon Zhegrova depuis le bord du terrain 😍💥 pic.twitter.com/eYx7ZaEdTX — LOSC (@losclive) October 24, 2024

« Je trouve qu’il a influencé le jeu quand il est rentré, a commenté Jonathan Gradit. C’est à nous d’être plus malins, de mieux le gérer. Je pense que la saison passée, on était beaucoup en un contre un face à lui. Si on arrive à faire des prises à deux face à ce genre de joueurs, c’est mieux pour nous. On sait qu’il est très influent pour Lille depuis le début de saison. On est aussi bien armés défensivement. On prend très peu de buts, donc ça va être un beau match. Il va y avoir de beaux duels à disputer. » Une manière détournée d’annoncer la couleur à l’international kosovar.