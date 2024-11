10 millions, le cadeau américain fait à Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

David Pereira da Costa souffle le chaud et le froid à Lens depuis plusieurs années, ce qui n’empêche pas certains clubs de s’intéresser au meneur de jeu portugais. Un club de MLS est prêt à signer un gros chèque.

Joueur important pour Will Still à Lens, David Pereira da Costa attend toujours son premier but cette saison. Malgré une bonne influence sur le jeu offensif des Sang et Or, le milieu de terrain portugais de 23 ans peine à se montrer efficace comme on a pu le voir samedi face à l’OM, où il a notamment raté un face à face avec le gardien marseillais Geronimo Rulli. Dans une situation financière assez délicate depuis quelques mois, Lens reste ouvert à un départ de David Pereira da Costa en cas de belle offre et possiblement en janvier. Cela tombe bien, un club de Major League Soccer aux Etats-Unis a manifesté son intérêt pour le joueur formé à Lens.

David Pereira da Costa est courtisé

A en croire les informations du journal A Bola, c’est le club de Portland qui a flashé sur David Pereira da Costa au point de proposer 10 millions d’euros à Lens pour un transfert en janvier. Une aubaine pour le club nordiste, qui pourrait sauter sur l’occasion afin de vendre au prix fort un joueur dont le contrat expire dans un an et demi (juin 2026). Reste à connaître l’avis de Will Still sur la question, même si l’entraîneur belge ne sera sans doute pas le décideur final dans ce dossier. Avec des joueurs tels que Zaroury, Fulgini ou encore Thomasson, le coach du RC Lens dispose en plus de solutions de remplacement à ce poste. L’état-major lensois pourrait donc accepter sans discuter la proposition américaine. Il faudra néanmoins voir si David Pereira da Costa est d’accord pour rejoindre la MLS à seulement 23 ans, ce qui n’est pas certain loin de là.