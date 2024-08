ECL ‍: Une victoire à dix, Lens prend une option contre le Panathinaïkos

Dans : Lens.

Par Alexis Rose

Barrage aller de l’Europa Conférence League :

Stade Bollaert.

Lens - Panathinaïkos : 2-1.

Buts : Frankowski (4e), Said (34e) pour Lens ; Ioannidis (53e) pour le Panathinaïkos.

Expulsion : Medina (22e) pour Lens.

Réduit à dix après l’expulsion de Medina en première période, le RC Lens a quand même réussi à dominer le Panathinaïkos en barrage aller de l’Europa Conférence League (2-1).

Alors que le voisin lillois porte haut et fort les couleurs de la France dans les barrages de la Ligue des Champions, Lens avait aussi à coeur de briller pour son entrée en lice sur la scène européenne. Et devant un public de Bollaert toujours aussi chaud, la formation de Will Still se lançait parfaitement. Puisqu’après quelques minutes de jeu, Frankowski ouvrait déjà la marque du gauche après un bon décalage de Sotoca (1-0 à la 4e). Un départ idéal qui se compliquait ensuite, puisque Medina écopait d’un carton rouge, à la demande de la VAR, pour une semelle sur le tibia de Bakasetas (22e). Malgré ce coup de froid, les Sang et Or relevaient vite la tête et Said faisait même le break. Sur un bon centre de Thomasson depuis le couloir gauche, l’attaquant français trompait effectivement Dragowski en deux fois pour donner un bel avantage à son équipe (2-0 à la 34e) jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l'infériorité numérique se faisait plus ressentir pour Lens. La capitaine grec Ioannidis profitait donc de la fatigue de la défense nordiste pour réaliser un véritable numéro d’artiste au milieu de quatre Lensois avant de tromper Samba du gauche (2-1 à la 53e). Le RCL réagissait avec Danso (57e), mais prenait peur en fin de match quand l'arbitre Bogar désignait le point de penalty avant que la VAR ne déjuge le Hongrois car la main de Khusanov était collée au corps (87e). Un vrai ouf de soulagement pour les Nordistes, qui tenaient finalement bons jusqu’au coup de sifflet final (2-1).

Avec cet avantage d’un but, Lens se déplacera dans le bouillon d’Athènes la semaine prochaine avec l’ambition légitime de se qualifier pour la phase de groupes de l’Europa Conférence League.