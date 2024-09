Lens ‍: Que devient Kevin Danso ‍?

Dans : Lens.

Par Adrien Guyot

Après son transfert avorté à l’AS Rome, Kevin Danso n’a pas pu reprendre la compétition avec le RC Lens en raison d’un problème cardiaque. L’Autrichien va passer des examens prochainement.

En fin de mercato estival, l’AS Rome et le RC Lens avaient trouvé un accord pour le transfert de Kevin Danso, le solide défenseur autrichien de 25 ans, contre un montant d’environ 25 millions d’euros. Le transfert avait été mené par Florent Ghisolfi, désormais directeur sportif du club italien. Cependant, l’opération n’a pas pu être concrétisée puisque Danso a raté ses examens médicaux. Le club artésien avait communiqué sur l’échec du transfert, et le joueur est donc resté dans le Pas-de-Calais, pour le plus grand bonheur de ses supporters. Le défenseur n’a pour le moment pas pu reprendre la compétition et manquera encore plusieurs semaines de compétition, ne revenant pas avant fin septembre au mieux. Bien que le joueur ait repris l’entraînement vendredi dernier, des examens cardiaques doivent être réalisés dans les prochains jours selon La Voix du Nord.

La prudence est de mise pour Danso

Titulaire indiscutable de la charnière à trois centraux qu’il formait avec Jonathan Gradit et Facundo Médina les saisons précédentes, l’Autrichien ne sera pas présent pour la rencontre face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche en Ligue 1 et ne reviendra pas avant la fin du mois, le temps pour lui de réaliser des examens qui doivent déterminer si Danso souffre de problèmes cardiaques ou non. En attendant, c’est le joueur ouzbek Khusanov, doublure l’an passé, qui le remplace depuis la fin août, tandis que Malang Sarr est arrivé libre en provenance de Chelsea. Absent lors du match contre le Panathinaïkos, le principal intéressé espère désormais revenir le plus vite possible, même si Will Still devra être prudent et ne pas forcer les choses. Sans lui, Lens s’est montré solide défensivement et n’a encaissé qu’un but sur ses trois premières journées de championnat.