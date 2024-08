OM ou pas, Lens a de gros doutes avec Elye Wahi

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM fonce sur Eddie Nketiah, le dossier Elye Wahi est désormais mis de côté par Pablo Longoria. Du côté du RC Lens, Will Still doit gérer une situation qui n'est forcément pas facile.

Elye Wahi a vécu une semaine pour le moins agité puisqu'en quelques jours, il est devenu la priorité numéro 1 de l'Olympique de Marseille, au point même que certains médias annonçaient un accord entre le jeune attaquant de Lens et l'OM, puis a été mis de côté au moment où Arsenal est revenu à la table des négociations concernant la possible signature d'Eddie Nketiah. Si le joueur de 21 ans n'a pas du tout réagi à cette agitation autour de lui, du côté du RC Lens, on se demande comment gérer ce dossier d'ici à la fin du mercato estival. L'entraîneur des Sang et Or n'a que peu utilisé Elye Wahi durant la phase de préparation, l'attaquant ne jouant, par exemple, que cinq minutes samedi contre Leicester.

Lens veut protéger Elye Wahi

ℹ️ Confirmation qu'Elye Wahi ne veut que l'OM et refuse de discuter avec les clubs anglais ramenés par Lens.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/OjulaU7a7x — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) August 9, 2024

Interrogé en marge du match contre le club anglais, Will Still a reconnu que la situation pas simple pour Elye Wahi et encore moins pour le RC Lens. « Je pense qu’Elye reste un jeune joueur. Il y a beaucoup de choses dans sa tête, c’est une manière de l’aider et de le protéger de l’extérieur. Il y a des choses qui bougent, ou pas, on verra ce que les prochains jours nous donnent », a reconnu le nouvel entraîneur lensois, qui se serait probablement bien passé de cette situation concernant un joueur très important de son effectif. Mais la décision de l'Olympique de Marseille de recruter Nketiah pour mettre un point final concernant la venue de Elye Wahi à l'OM et permettre à Lens de passer à autre chose. Ou de le vendre à un autre club, le jeune attaquant suscitant un grand intérêt.