Encore un départ majeur au RC Lens ‍?

Dans : Lens.

Par Adrien Guyot

A moins d’une semaine de la fermeture du mercato estival, le RC Lens n’est pas encore certain de garder tous ses joueurs. L’un de ses milieux de terrain est d’ailleurs la cible de trois cadors de Premier League.

Le Racing Club de Lens a bien démarré cette saison 2024/2025. Après le départ de Franck Haise, nombreuses étaient les inquiétudes au sujet des Sang et Or, mais le nouvel entraîneur Will Still réalise des débuts corrects. Après sa courte victoire à Angers (0-1) lors de la première journée de Championnat, Lens a dominé le Panathinaïkos (2-1) en barrage aller de la Conférence League et se place en bonne position avant le retour en Grèce. En attendant que la saison ne se poursuive, le mercato, de son côté, bat toujours son plein. Ces dernières heures, les médias anglais évoquent un intérêt de trois clubs anglais pour le milieu de terrain Andy Diouf, et pas des moindres puisque selon HITC, Manchester City, Tottenham et Aston Villa gardent un œil sur la situation du joueur.

Diouf sur le départ avant la fin du mercato ?

Class performance today from Andy Diouf 🇫🇷 vs Panathinaikos



78% pass accuracy 🧠



4 chances created 🎩



100% dribble accuracy 🕺



100% tackle accuracy 🧱



3 clearances 🦍



5 recoveries 🪨



Won 4/8 duels💪 pic.twitter.com/JmUCS5BFqk — Stafutstixs (@Stafutstixs) August 22, 2024

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Bâle contre un chèque de 14 millions d’euros, le joueur de 21 ans formé à Rennes n’a pas connu la meilleure des saisons mais a malgré tout réalisé une bonne deuxième partie d’exercice 2023/2024. Les trois clubs anglais sont à la recherche d’un milieu de terrain pour étoffer leur effectif pour jouer dans toutes les compétitions, puisque Manchester City et Aston Villa seront en Ligue des Champions tandis que Tottenham disputera de son côté l’Europa League. Les Spurs viennent d’ailleurs de perdre Oliver Skipp qui s’est engagé à Leicester et a besoin de compenser ce départ, tandis que l’équipe de Birmingham doit toujours trouver un moyen de composer sans Douglas Luiz qui s’est envolé pour la Juventus. Reste désormais à savoir si l’un de ces trois clubs décidera de faire une offre d’ici la fermeture du mercato pour un joueur qui est encore sous contrat dans le Pas-de-Calais jusqu’en 2028.