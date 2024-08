Officiel ‍: Lens s'offre un attaquant de l'Inter Milan

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Sur la piste d'un attaquant de pointe pour parfaire son secteur offensif, le RC Lens vient d'officialiser l'arrivée de Martin Satriano en provenance de l'Inter Milan. Après une saison en prêt au Stade Brestois, le buteur uruguayen de 23 ans débarque une nouvelle fois en Ligue 1 le temps d'un exercice d'un an.

Sur ses différents médias, le RC Lens a annoncé la nouvelle. « C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons Martin Satriano dans nos rangs. Très tôt durant sa jeune carrière, Martin s’est révélé comme un attaquant prometteur en Uruguay. Cela lui a permis de rejoindre l’Inter Milan et de poursuivre son développement au contact de l’un des effectifs les plus performants d’Europe », a indiqué le club Sang et Or dans son communiqué. Martin Satriano est donc la huitième recrue lensoise de l'été.