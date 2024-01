Lens ‍: Franck Haise n’est plus manager général

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié mercredi après-midi, Lens informe que Franck Haise n’est plus le manager général du club. Après avoir œuvré pour la structuration de la formation lensoise ainsi que le développement de l’équipe féminine, l’entraîneur de l’année 2023 se recentre de nouveau sur l’équipe professionnelle, dont il reste le manager.

« Le Racing informe d’une évolution de son organisation sportive. Franck Haise a accepté en octobre 2022, dans un contexte de déséquilibre, de prendre le poste de Manager Général du club et de gérer les destinées sportives de toutes les composantes du Racing. En sus des missions confiées depuis 2020, Franck Haise a piloté sur l’ensemble de cette période, avec rigueur et dévouement, la formation artésienne. Il a également agi pour le développement de la section féminine et a été très investi dans les importants projets infrastructurels de La Gaillette. Les recrutements opérés récemment et la volonté commune d’un retour à une organisation qui a fait ses preuves dans le passé, permettent désormais un rééquilibrage des flux décisionnels. Homme clé du secteur sportif, Franck Haise se recentre ainsi sur la fonction de Manager de l’équipe professionnelle » indique le RC Lens sur son site officiel.