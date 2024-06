Lens ‍: Echec total, Elye Wahi prend la porte

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Recruté pour 30 millions d’euros par Lens en provenance de Montpellier il y a tout juste un an, Elye Wahi est déjà sur le départ. Les Sang et Or veulent se débarrasser de l’international espoirs français.

Un an à Lens et puis s’en va, Elie Wahi a de fortes chances de quitter le Nord lors du mercato estival. Recrue phare du Racing il y a un an, l’attaquant acheté 30 millions d’euros en provenance de Montpellier a été placé sur la liste des joueurs à vendre par sa direction. Propriétaire de Lens, Joseph Oughourlian a annoncé lundi en conférence de presse un retour à la « rigueur budgétaire » et souhaite vendre pour 100 millions d’euros de joueurs cet été. Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec une grosse vente à l’étranger d’Elye Wahi selon L’Equipe, qui indique dans son édition du jour que le départ de l’ancien Montpelliérain a été acté par toutes les parties.

Le RC Lens et l’entourage du joueur se sont accordés pour un départ dans les semaines à venir et malgré sa saison décevante (12 buts, 4 passes décisives), Elye Wahi ne devrait pas peiner à rebondir. Le quotidien sportif indique que l’attaquant de 21 ans a des touches en Angleterre et en Allemagne et que les tractations vont s’accélérer dans les jours à venir. Ce transfert laissera sans doute un petit goût amer dans la bouche des supporters lensois, lesquels sont nombreux à estimer qu’Elye Wahi aurait pu briller lors d’une seconde année à Lens après douze mois d’adaptation.