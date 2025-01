300.000 euros, le salaire qui empêche Pau Lopez de signer à Lens

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Annoncé comme très proche du RC Lens, Pau Lopez attend désormais que les dirigeants marseillais et lensois s'entendent. Pour l'instant, ça coince sur le salaire.

Plusieurs sources concordantes l'ont annoncé ce lundi, l'Olympique de Marseille est prêt à casser le contrat de prêt de Pau Lopez à Gérone afin que le gardien de but espagnol s'engage au RC Lens, où il remplacera Brice Samba, annoncé, lui, au Stade Rennais. Cependant, si Pablo Longoria veut bien prêter le portier aux Sang et Or, lequel a encore 18 mois de contrat, il souhaite que les Lensois prennent la totalité du salaire de Pau Lopez en charge, soit la coquette somme de 300.000 euros par mois. Et du côté du club phocéen, on est déterminé à obtenir satisfaction des Nordistes avant d'accepter ce prêt, ou alors le gardien de but espagnol restera à Gérone où son temps de jeu est nul.

« Pour l’instant, le RCL ergote sur la prise en charge du salaire, autour de 300 000 euros mensuels, tandis que l’état-major olympien n’envisage pas de débourser le moindre centime pour un joueur qu’il n’aura plus sous la main. Si les négociations n’aboutissent pas, l’OM entend laisser Pau Lopez finir la saison à Girona », précise le quotidien La Provence. Le média régional précise que plusieurs clubs sont venus aux renseignements auprès des dirigeants de l'Olympique de Marseillais, mais que c'est bien le RC Lens qui le grandissime favori pour accueillir le portier de 30 ans.