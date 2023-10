Lens culbute Arsenal, Thierry Henry nargue l'Angleterre

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Le RC Lens a marqué une page de son histoire en venant à bout d'Arsenal après un match renversant dans l'ambiance survoltée d'un stade Bollaert-Delelis atomique. Pas de quoi surprendre Thierry Henry.

C’est probablement le plus frenchie des supporters d’Arsenal, Thierry Henry avait évidemment un regard attentif sur le match entre le RC Lens et les Gunners, mardi soir, même si son rôle de consultant pour CBS l’empêchait d’être au stade. Mais le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a bien sûr été interrogé sur l’exploit du club français par Kate Abdo, la journaliste britannique qui mène l’émission. Pour l’ancien buteur vedette d’Arsenal, qui a sa statue au pied de l’Emirates Stadium, la victoire (2-1) de l’équipe vice-championne de France n’est pas réellement une énorme surprise, c’est ce qu’il a expliqué aux téléspectateurs après le coup de sifflet final à Bollaert-Delelis. Thierry Henry avait même annoncé un tel résultat à ses collègues de plateau avant la rencontre.

La Ligue 1 donne une leçon à la Premier League

"Away from home, nothing is easy... I'm not surprised with this result."



Thierry Henry, @carra23 and @micahrichards reflect on Arsenal's loss to Lens. pic.twitter.com/2K2pdFzVMG — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 3, 2023

« Notre championnat a montré qu’il était meilleur que le vôtre (sourire) Je vous avais dit que jouer à Lens, c'était difficile et qu’il était dur de gagner là-bas. Ils vous mettent la pression et c’est ce qu’il nous (sic), Arsenal, est arrivé ce soir. En Europe, lorsque l’on se déplace, rien n’est facile. On l’a vu, ils se battent sur chaque ballon, ils perdent rarement à domicile, Lens est une équipe très puissante dans son stade (…) Je ne suis pas surpris par ce résultat. C’est arrivé à tout le monde d’être battu en déplacement, mais en plus Arsenal a perdu Saka et cela pourrait couter cher en Premier League », a fait remarquer Thierry Henry, qui se demande si son club de coeur n'a pas perdu plus qu'un match mardi soir à Lens. Du côté des Sang et Or, leader de son groupe de Ligue des champions, l'épopée ne fait que commencer et nul ne sait où elle pourra s'arrêter.