Lens cible trois pistons, qui sera l’heureux élu ‍?

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

La dernière ligne droite du mercato sera animée à Lens, qui vise encore un milieu de terrain et un piston gauche d’ici le 1er septembre.

Le mercato du Racing Club de Lens est encore loin d’être terminé alors que les Sang et Or ont déjà recruté Elye Wahi, Andy Diouf, Angelo Fulgini, Oscar Cortes et Morgan Guilavogui parmi les principales recrues. Dans l’idéal, Franck Haise aimerait encore s’offrir deux joueurs pour conclure son mercato en beauté. L’idée est de recruter un milieu de terrain capable de bousculer la hiérarchie et à ce poste, Habib Diarra (Strasbourg) est une priorité lensoise depuis plusieurs semaines même si le dossier est complexe car les Alsaciens n’ont pas l’intention de lâcher leur pépite.

La zurda de Deiver Machado solo sabe de golazos 🚀⚽🇨🇴 pic.twitter.com/h3Hs5DUqAW — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) August 20, 2023

Autre poste auquel Franck Haise veut recruter, dans le couloir gauche. Dans ce rôle de piston, Deiver Machado réalise un début de saison tonitruant avec deux buts en deux matchs. Mais la saison sera longue avec la Ligue des Champions à disputer et Franck Haise veut une doublure digne de ce nom pour le Colombien de 29 ans. D’après les informations de Foot Mercato, trois noms sont sur la table du vice-champion de France en titre : Ulisse Garcia (Young Boys de Berne), Iago (Augsbourg) et Lucas Piton (Vasco de Gama). Trois joueurs pour une seule place et pour l’heure, aucun favori ne se détache mais du côté de Lens, l’intention de recruter un piston gauche d’ici la fin de la semaine prochaine est clairement affirmée. Reste maintenant à concrétiser cette volonté mais pour l’heure, l’identité de l’heureux élu est un mystère.