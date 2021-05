Lens : 3 matchs de Ligue 1, il rêve déjà plus grand

Dans : Lens.

Doublure de Jean-Louis Leca à Lens cette saison, Wuilker Farinez a profité de l’absence du Corse pour jouer face au PSG le week-end dernier.

Malgré la défaite des Sang et Or, l’international vénézuélien a livré une copie très propre sur la pelouse du Parc des Princes. Considéré en Amérique du Sud comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, il est logiquement amené à devenir le titulaire du RC Lens dans les années à venir. Dans une interview accordée au journal AS, Wuilker Farinez (3 matchs de L1 cette saison) a évoqué son adaptation mais également ses aspirations pour le futur. Il ne s’en cache pas, il rêve de découvrir un jour la Liga espagnole, un championnat plus relevé que la Ligue 1 et très sud-américain footballistiquement. Il ne souhaite cependant pas griller les étapes et profite chaque jour de l’expérience accumulée en Ligue 1, où il découvre le football européen.

« Pour les sud-américains, ce n’est pas facile de s’adapter au foot européen, d’autant plus avec la barrière de la langue. Mais c’est un rêve pour moi de jouer en Europe. Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible. Je pense que la Ligue 1 est sous-estimée, selon moi, c’est un championnat de tout premier plan qui a besoin de plus de visibilité. Le niveau de la Ligue 1 m’a beaucoup surpris, il y a une bonne approche tactique et de grands joueurs, c’est un football très complet. Jouer en Espagne un jour ? Bien sûr, c’est mon rêve. J’espère jouer en Europe de nombreuse années et avoir des opportunités. Si ça ne vient pas, ce sera forcément décevant. Mais pour l’instant, je profite de mon rêve de jouer en Europe et j’apprends au fil des mois » a livré le gardien du Racing Club de Lens, recalé par plusieurs clubs anglais en raison de sa taille et qui devrait rapidement faire le bonheur des Nordistes.