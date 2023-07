Le RC Lens muscle sa défense en Ouzbékistan

Dans : Lens.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Loïs Openda pour le RB Leipzig, le RC Lens est en possibilité d'investir sur le marché des transferts. Les Lensois attendent l'arrivée d'un renfort défensif.

Deuxième de Ligue 1 la saison passée, le RC Lens doit se renforcer afin de rester compétitif, notamment pour tenir son standing en Ligue des Champions. Avec les départs des tauliers Seko Fofana et Loïs Openda, Lens doit absolument recruter et possède les fonds nécessaires pour le faire. Les Lensois ont déjà enregistré les arrivées de six joueurs. Stijn Spierings, Angelo Fulgini, Neil El Aynaoui, Morgan Guilavogui, Andy Diouf et Óscar Cortés. Toutefois, comme le rapporte le média asiatique Championnat, les Sang et Or vont accueillir une septième recrue. Le joueur du FK Energetik-BDU Minsk, Abdukodir Khusanov a pris l'avion pour arriver en France et rejoindre Lens afin de signer son contrat. Âgé de 19 ans, le jeune défenseur central a brillé lors de la dernière Coupe du monde des U20 et a tapé dans l'œil des recruteurs nordistes.

Lens pioche en Ouzbékistan pour améliorer sa défense centrale

International ouzbek (3 sélections), Abdukodir Khusanov va venir renforcer l'arrière-garde lensoise. Aux côtés de Kevin Danso, Facundo Medina et de Jonathan Gradit, le joueur formé au FK Bunyodkor, surnommé le Barcelone d'Asie est considéré comme très prometteur à son poste. Courtisé par d'autres clubs européens, Abdukodir Khusanov va s'engager avec Lens et ainsi, découvrir la Ligue des Champions. Le transfert de la jeune pépite a mis du temps à se concrétiser, car il fallait attendre la délivrance d'un visa. Lens espère réaliser une saison 2023/2024 au moins autant réussie que cette saison. Cela ne sera pas simple, car le calendrier sera beaucoup plus chargé et les concurrents sont en train de se renforcer, à l'image de l'OM ou de Rennes, qui rêvent du podium en Ligue 1. L'apport défensif d'Abdukodir Khusanov ne sera donc pas de trop.