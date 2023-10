LdC ‍: Lens n’a pas osé chambrer Arsenal

Dans : Lens.

Par Adrien Barbet

Lens a réalisé un véritable exploit en battant Arsenal 2-1, à l'occasion de cette deuxième journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Respectueux, les Lensois ont refusé de lancer le traditionnel chant un peu trop chambreur.

Depuis la saison dernière, le RC Lens a pris l'habitude de communier avec son public après chaque victoire en lançant le fameux "chicoté". Un chant qu'on entend souvent à Bollaert, où les succès sont désormais fréquents. Face à Arsenal, Adrien Thomasson puis Elye Wahi ont offert une victoire de prestige, contre une équipe invaincue jusqu'alors. Cependant, si les joueurs ont exulté devant leurs fans, le "chicoté" n'a pas été chanté avec les supporters des Sang et Or. Une anomalie puisque Lens vient de réaliser l'un de ses plus grands exploits dans son histoire européenne. La saison dernière, Bollaert et les Lensois avaient chicoté le PSG. Mais selon les informations du journal l'Équipe, Franck Haise et ses joueurs ne voulaient pas manquer de respect aux Gunners et gardent la tête froide car le chemin est encore long en Ligue des Champions.

Le RC Lens, vainqueur modeste d'Arsenal

Si le chant a bien été entonné, c'est dans l'intimité du vestiaire lensois que la scène s'est déroulée. La raison est que le RC Lens ne souhaitait pas donner une image prétentieuse du club aux yeux de l'Europe, alors que l'équipe fait office de petit Poucet de la compétition. Le retour du club nordiste en C1 est pour le moment concluant avec une première place et 4 points pris en deux journées disputées. La voie vers une qualification pour les huitièmes de finale s'ouvre de plus en plus et pourrait se concrétiser en cas de bons résultats lors de la double confrontation face au PSV Eindhoven. Si Lens parvient réellement à atteindre la phase à élimination directe, c'est aussi grâce à son image de club valeureux et qui ne prend personne de haut en se dépouillant sur chaque ballon.