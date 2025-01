L1 ‍: Une révélation de la Liga arrive à Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Comme pressenti ces dernières heures, le RC Lens va bien faire signer Juma Bah en provenance de Manchester City pour compenser le départ de son défenseur central Abdukodir Khusanov lors de ce mercato hivernal.

Les relations sont excellentes entre Manchester City et le RC Lens et le club nordiste tient à en profiter durant ce mercato hivernal. Alors que les Sang et Or ont bouclé la vente d’Abdukodir Khusanov chez le champion d’Angleterre en titre pour près de 40 millions d’euros bonus compris, Pierre Dreossi tient déjà le successeur de l’international ouzbek. Comme évoqué ces dernières heures, c’est Juma Bah qui va débarquer dans les prochaines heures au Racing Club de Lens.

En effet, Foot Mercato confirme que le défenseur de Sierra Léone va s’engager avec Manchester City en provenance du Real Valladolid… avant de partir directement à Lens pour un prêt de six mois. La visite médicale a d’ores et déjà été planifiée pour jeudi selon le média, preuve que les négociations sont très avancées et que l’accord est imminent. Un joli coup pour Lens, qui va profiter de ses excellentes relations avec Manchester City pour récupérer celui qui est jugé comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de la Liga après sa première partie de saison très convaincante à Valladolid.