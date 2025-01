Khusanov remplacé par un défenseur de City, le gros coup de Lens

Dans : Lens.

Le RC Lens s’est déplumé en défense avec le départ de son taulier Abdukodir Khusanov à Manchester City. Mais la direction du club nordiste a une piste très sérieuse pour remplacer l’international ouzbek.

Cet hiver, Lens n’a pas pu résister à l’offre colossale de Manchester City et a bouclé la vente de son défenseur Abdukodir Khusanov pour près de 40 millions d’euros bonus compris. Une belle vente pour les Sang et Or, qui doivent cependant lui trouver un remplaçant désormais. Will Still réclame un défenseur central d’ici la fin du mercato et sa direction tient une très belle piste pour répondre aux exigences de son entraîneur. A en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano, les excellentes relations entre Manchester City et le Racing vont permettre à Lens de mettre la main sur un défenseur très prometteur.

Et pour cause, le spécialiste du mercato révèle que Manchester City est sur le point de boucler la signature de Juma Bah en provenance du Real Valladolid. Une signature qui pourrait faire les affaires du RC Lens, qui discute avec le champion d’Angleterre en titre pour récupérer le défenseur central de 18 ans en prêt pour les six mois à venir. Un deal gagnant-gagnant facilité par les excellentes relations entretenues entre les dirigeants de Lens et ceux de Manchester City selon le journaliste. Un joli coup pour les Sang et Or, qui s’apprêtent à récupérer un joueur très prometteur pour combler le départ d’Abdukodir Khusanov.