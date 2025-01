L'OM casse le prêt de Pau Lopez, il signe au RC Lens ‍!

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Afin de remplacer Brice Samba, en partance pour Rennes, le RC Lens va faire signer Pau Lopez. L'OM a décidé de casser son contrat de prêt à Gérone.

Ayant recruté Jeffrey de Lange et Géronimo Rulli lors du dernier mercato d'été, l'Olympique de Marseille avait accepté de prêter Pau Lopez à Gérone jusqu'à la fin de l'actuelle saison, le gardien de but espagnol étant sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2026. Mais Pau Lopez n'ayant jamais joué en Liga et en Ligue des champions, Marseille n'a pas réellement hésité lorsque le RC Lens est venu prendre des renseignements concernant la possibilité de faire signer Pau Lopez dès ce mois de janvier 2025, au moment où Brice Samba est tout proche de signer au Stade Rennais.

🚨🟡🔴 Pau López leaves Girona, loan deal from OM has been broken; he’s set to join RC Lens as new goalkeeper.



Loan move from OM with open option to buy in the summer. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/oPmZ8EOqlZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025

Ce lundi midi, Fabrizio Romano révèle que l'accord est désormais total et que Gérone, qui ne souhaitait pas conserver Pau Lopez, va voir ce dernier partir pour Lens, l'OM ayant accepté de le prêter avec option d'achat afin que le portier de 30 ans puisse rejoindre le club nordiste librement. Du côté des Sang et Or, et malgré un peu de retard pour finaliser le départ de Brice Samba en Bretagne, on a du trouvé une bonne solution en faisant venir pour pas trop cher un gardien de but qui a montré de bonnes choses sous le maillot marseillais. Cet accord devrait être rapidement confirmé par les différents clubs concernés.