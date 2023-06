Fofana fonce vers l'Arabie Saoudite, accord entre Lens et Al-Nassr

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Acteur majeur de la deuxième place du RC Lens en ligue cette saison, Seko Fofana ne jouera pas la Ligue des champions avec les Sang et Or, Son transfert vers l'eldorado saoudien est imminent.

Trois ans après avoir rejoint Lens en provenance d’Udinese pour 8,5 millions d’euros, et un an après avoir prolongé son contrat avec les Nordistes jusqu’en 2025, Seko Fofana s’apprête à quitter la Ligue 1. Plusieurs sources françaises annoncent ce mercredi soir que les dirigeants lensois et ceux du club saoudien d’Al-Nassr ont trouvé un accord, qui doit encore être signé, pour un transfert du milieu de terrain international ivoirien moyennant un montant autour de 30 millions d’euros (22ME plus des bonus). De son côté, Seko Fofana avait déjà trouvé un terrain d’entente avec le club où il va rejoindre Cristiano Ronaldo. Pour le RC Lens, c'est évidemment une page qui se tourne, les Sang et Or ayant l'obligation de trouver un remplaçant digne de ce nom à Fofana.