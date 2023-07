Au mercato aussi, Lens entre dans la cour des grands

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour son secteur offensif, le Racing Club de Lens envisage de réaliser un gros coup. Les Sang et Or font partie des prétendants du Belge Charles De Ketelaere, très convoité après sa première saison décevante au Milan AC.

Comparé à d’autres pensionnaires de Ligue 1 comme l’Olympique de Marseille ou le Stade Rennais, le Racing Club de Lens se fait plus discret pendant ce mercato estival. La direction lensoise s’est surtout activée pour conserver son ossature, d’où les récentes prolongations des cadres Brice Samba et Przemyslaw Frankowski, en attendant celle annoncée du défenseur central Kevin Danso.

𝙵𝚊𝚌𝚎 𝚊̀ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚗𝚊𝚌𝚎 𝚏𝚊𝚗𝚝𝚘̂𝚖𝚎... 🪐 pic.twitter.com/7Qq95COKkF — Racing Club de Lens (@RCLens) July 28, 2023

Bien évidemment, le dauphin du Paris Saint-Germain devra également renforcer son groupe. Le secteur offensif, affaibli par le départ de Loïs Openda au RB Leipzig, a besoin de nouvelles recrues pour bien figurer en championnat et en Ligue des Champions. On sait que Lens tente d’obtenir la signature de l’attaquant trinidadien Levi Garcia (AEK Athènes). Et selon les informations de Tuttosport, le club dirigé par Joseph Oughourlian s’intéresse au Belge Charles De Ketelaere (22 ans).

De Ketelaere, flop au Milan AC

Pour le moment, Lens n’aurait pris que de simples renseignements sur la situation du joueur. Le RCL a donc un temps de retard sur le PSV Eindhoven, présenté comme le club le plus avancé sur ce dossier. Les Néerlandais n’ont pourtant proposé qu’un prêt pour le milieu offensif du Milan AC, alors que les Italiens réclament un transfert à environ 28 millions d’euros. Ce serait une manière pour les Rossoneri de récupérer une bonne partie de leur mise.

L’été dernier, le club milanais avait déboursé 32 millions d’euros pour s’attacher les services du talent qui évoluait à Bruges. Quelques mois plus tard, force est de constater que Charles De Ketelaere ne s’est pas imposé. Le milieu offensif n’a débuté que neuf matchs en Serie A la saison dernière. Sa situation n’a pas échappé à Lens, également en concurrence avec le RB Leipzig et Aston Villa, et dont les comptes viennent d’être renfloués avec les ventes de Loïs Openda (43 M€) et Seko Fofana (19 M€).