Accord trouvé, Lens vise un monument du foot français

Par Eric Bethsy

En contact avec la mairie depuis plusieurs années, le Racing Club de Lens touche au but. Le président des Sang et Or Joseph Oughourlian a trouvé un accord en vue du rachat du stade Bollaert. Il reste néanmoins des démarches avant de conclure cette opération importante pour l’avenir du club.

Le projet ne date pas d’hier. Président du Racing Club de Lens jusqu’en 2017, Gervais Martel s’était déjà lancé dans le rachat du stade Bollaert. Des discussions avaient été entamées, « puis elles se sont accélérées depuis 18 mois », indique la mairie de Lens auprès de France 3. C’est effectivement Joseph Oughourlian qui a repris le dossier en main. Confiant, le président et propriétaire des Sang et Or assure que l’opération est en bonne voie.

Entretien précieux de @Charleysylvain avec le patron du @RCLens après le derby du Nord, où il est notamment question du transfert record de Wahi. 👇👇 @fbleunord #FBsport https://t.co/2Yk2Qj975t — Julien Froment (@JulienFroment) October 9, 2023

« Ça avance, a confié le dirigeant dans un entretien accordé à France Bleu Nord. On s’est mis d’accord avec la mairie de Lens. Il nous faut maintenant l’approbation du ministère des Finances. Nous avons eu des discussions très longues et très fructueuses avec la mairie. On se comprend bien avec le maire, Sylvain Robert. Le club va pouvoir faire fructifier cet actif. » De son côté, le maire se montre plus prudent. L’élu précise que les discussions « sont en fin de parcours ».

Le rachat loin d'être acté

Mais selon lui, « il n’y a pas de formalisation d’un accord ou d’une vente réelle ». Car en réalité, les deux parties se sont seulement entendues sur la méthode de calcul du stade Bollaert. Le ministère des Finances va mener une évaluation et fixera ensuite une fourchette de prix. Le Racing Club de Lens et la mairie devront ensuite trouver un terrain d’entente sur le montant exact du bien, avant la validation définitive du conseil municipal de Lens. Josep Oughourlian est donc bien parti, mais reste loin de conclure le rachat officiel de l'enceinte.