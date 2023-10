TV ‍: France - Ecosse, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Après avoir poursuivi son sans-faute face aux Pays-Bas vendredi dernier en phase de qualifications pour l’Euro 2024 (2-1), l’équipe de France va affronter l’Ecosse dans le cadre d’un match amical pour boucler cette trêve internationale d’octobre.

Quelle heure pour France – Ecosse ?

Qualifiée pour la phase de groupes de l’Euro 2024 grâce à sa nouvelle victoire contre les Pays-Bas le week-end dernier, la France va aborder ce match amical face à l’Ecosse de la manière la plus sereine possible. Cette rencontre se jouera ce mardi 17 octobre à 21 heures au Stade Pierre-Mauroy de Lille. L’arbitre sera l’Allemand Tobias Stieler.

Sur quelle chaîne suivre France – Ecosse ?

Comme c’est toujours le cas, le match de l’équipe de France contre l’Ecosse sera accessible au plus grand nombre en étant diffusé en clair et en gratuit sur TF1. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires de ce match amical.

France / Ecosse ce mardi à 21h sur TF1 en match amical.

Commentaires : @gregmargotton et @BixeLizarazu

Bord terrain : @SaberDesfa pic.twitter.com/REadH5DTWK — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) October 13, 2023

La compo probable de la France contre l’Ecosse :

Brillamment qualifiée pour l’Euro 2024, avec six victoires en autant de matchs et un seul but encaissé, l’équipe de France va préparer sa grande compétition avec des matchs plus ou moins importants. Si sur le papier, ce France - Ecosse paraît anodin, il ne l’est pas tant que cela vu que l’Ecosse est sur une bonne période. Malgré sa défaite contre l’Espagne jeudi, le pays britannique est leader de son groupe en éliminatoires de l’Euro. Autant dire que la France s’apprête à affronter une équipe européenne plutôt forte. À l’occasion de ce match, Didier Deschamps prévoit de faire tourner son effectif pour limiter l’état de fatigue de certains cadres tout en donnant du temps de jeu à certains remplaçants habituels.

La compo probable de la France : Maignan - Clauss, Konaté, Todibo, Théo Hernandez - Fofana, Tchouameni, Griezmann - Mbappé, Giroud, Thuram.