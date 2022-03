Thierry Henry veut percer le mystère de France-Suisse

Dans : Equipe de France.

Par Nicolas Issner

Ce n’est pas parce qu’on s’appelle Thierry Henry qu’on n’a jamais ressenti un certain sentiment de peur. L’ancienne gloire d’Arsenal s’est livrée et a avoué qu’il avait bien envie de poser une question en particulier à Kylian Mbappé.

Thierry Henry est le passé, Kylian Mbappé est le présent et sera le futur. Les deux joueurs, tous deux originaires de la région parisienne ont également fait leurs débuts en professionnel avec l’AS Monaco avant de titaniser les meilleures défenses européennes et mondiales. Deux attaquants qui se ressemblent énormément dans leur gestuelle ou leurs déclarations. La légende vivante des Gunners, qui a marqué 226 buts avec le club londonien, est revenu sur un épisode très particulier de sa carrière : la séance de tirs au but face à l’Italie lors du quart de finale du mondial 1998. « Lors de mes deux premiers pas, je me suis dit :''Oh putain, qu'est-ce que tu fais là ?'' Mais après le deuxième pas, c'était passé, j'étais en mode guerrier. Et je l'ai mis. Pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir été traversé par la peur à un moment. Aujourd'hui, ça m'intéressait de demander par exemple à Kylian Mbappé s'il a ressenti un moment de peur avant le match » a déclaré le meilleur buteur de l’Équipe de France (51 buts) dans un entretien accordé à L’Équipe.

Kylian Mbappé a-t-il déjà eu peur ?

Cette anecdote rappelle fortement le dernier huitième de finale des Bleus à l’Euro 2020 face à la Suisse…perdu justement aux tirs au but après un échec de Kylian Mbappé. Pas en confiance pendant la compétition, l’attaquant parisien de 23 ans n’a pas marqué un seul but lors de cet Euro et a condamné les Bleus après avoir buté sur Yann Sommer. Un mal pour un bien puisque Kylian Mbappé est en pleine bourre depuis cette grosse désillusion. Cette saison, l’ancien monégasque se montre comme le meilleur joueur du PSG avec ses 24 buts et 17 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Il rayonne aussi en Bleus avec sept buts marqués sur les cinq matchs disputés depuis l’Euro 2020, dont un exceptionnel quadruplé face au Kazakhstan au mois de novembre. La Suisse, un déclic ? Mis à part cela, le natif de Bondy a disputé deux grandes finales dans sa carrière. Celle de la Coupe du monde en 2018 contre la Croatie où il y est allé de son but. Une peur absente à priori contrairement à la finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en 2020.