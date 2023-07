Samuel Umtiti, son clin d'oeil à Deschamps et à la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Samuel Umtiti a forcément une petite idée derrière la tête avec son retour en Ligue 1. S'il a le niveau avec Lille, alors le défenseur central pourra espérer faire son grand come-back en équipe de France.

Après une très longue période d’indisponibilité et un passage discret mais plutôt réussi en Italie, Samuel Umtiti est de retour en Ligue 1. Pas à Lyon, comme il l’aurait souhaité, mais du côté de Lille, qui a décidé de faire le pari avec le défenseur central français afin de compenser notamment le départ de José Fonte. Une grosse mission qui ne fait pas peur à « Big Sam » persuadé que sa carrière est enfin relancée à 29 ans. Avec une seule saison à plus de 20 matchs disputés depuis 2018, Umtiti sait qu’il provoque des doutes. Mais le natif de Yaoundé est persuadé que les mauvais moments sont derrière lui, et qu’il va le prouver avec un club du haut du tableau en France. Son passage à Lille doit finir de le relancer, alors que le FC Barcelone n’avait plus du tout confiance en lui.

Un grand Umtiti demandé, et on verra pour les Bleus

Et au final, l’ancienne pépite de l’OL espère même convaincre Didier Deschamps de le rappeler, lui qui s’était sacrifié pour les Bleus lors du sacre de 2018. « Il y a des étapes dans une carrière, et j’essaie de les franchir une à la fois. Je veux être performant, et je crois que si je le fais, d’autres opportunités se présenteront. Bien sûr, je veux revivre cette expérience, mais cela commence par des performances exceptionnelles pour mon club », a livré Samuel Umtiti dans la foulée de sa signature au LOSC. Nul doute que Didier Deschamps suivra avec attention les prestations de son ancien roc, surtout quand on connaît le goût du sélectionneur tricolore pour les joueurs d’expérience. Et au coeur d’une charnière centrale largement rajeunie depuis le départ de Raphaël Varane, avoir un renfort qui a déjà un gros passé en Bleu ne sera pas inintéressant. Il faudra pour cela que Samuel Umtiti retrouve son meilleur niveau dans le Nord.