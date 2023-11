Prise dans la tempête avec Ribéry et Benzema, Zahia a pensé au pire

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

15 ans après les faits, Zahia Dahar est revenue sur un scandale qui a secoué le football français, et avait impliqué Franck Ribéry et Karim Benzema à l'époque.

Avant même le fiasco de Knysna, l’équipe de France avait déjà été secouée par un dossier retentissant avec « l’affaire Zahia ». C’est presque par hasard en faisant fermer un établissement qui fonctionnait grâce à la prostitution, que les enquêteurs ont découvert qu’une des jeunes femmes embauchée était mineure, et avait eu recours à des prestations tarifées avec plusieurs personnalités, dont des footballeurs. Les noms de Karim Benzema, Franck Ribéry et Sidney Govou ont été donnés par Zahia Dehar, lors de ses auditions avec la police. Si Sidney Govou n’avait pas été poursuivi car la jeune femme était majeure au moment des faits, ce ne fut pas le cas des deux autres footballeurs, qui ont été relaxés en janvier 2014, pour des faits qui se sont déroulés en 2008 et 2009. L’attaquant du Real Madrid assurera ne jamais avoir rencontré Zahia, tandis que Franck Ribéry expliquera n’avoir pas eu connaissance qu’elle était mineure.

Zahia très affectée par ce scandale

Actrice et mannequin, Zahia Dehar raconte dans le podcast « Fenêtre sur corps » son rapport à son corps. Elle revient également sur le scandale de « l'affaire Zahia » et livre sa perception de la place de la femme dans la société moderne. https://t.co/IZeykONvxs pic.twitter.com/g4R4DDgJfL — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 15, 2023

Les suiveurs du football français ont ainsi découvert une facette peu connue de ce milieu, et généralement passé sous silence. Près de 15 ans après les faits, Zahia Dehar, qui est depuis devenue mannequin, actrice et créatrice de lingerie, est revenue de manière surprenante sur ce passage de sa vie dans un podcast pour L’Equipe. « Ce scandale m'a beaucoup affecté. Puisque je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas provoqué. Je n'ai porté plainte contre personne. Je ne suis pas allé voir la police, ils sont venus me chercher parce qu'ils avaient des enregistrements, des écoutes. C'était le choc, donc au départ, je nie. Mon nom est sorti malgré moi dans la presse, pour moi c'était la fin de ma vie. J'ai même pensé à me suicider. On le sait très bien: cette étiquette, c'est la pire qu'une femme puisse porter dans la société. Et commencer ma vie d'adulte avec cette étiquette, être connue par tout le monde comme 'ce genre de femme', c'était très dur. C'était un énorme challenge: soit je me suicide, soit j'essaie de surpasser ça. C'était presque une mission impossible de réussir à trouver du travail, à avancer, à faire des choses qui me plaisent et à ne pas penser au jugement », a expliqué la femme d’affaire de désormais 31 ans, qui a du affronter un véritable tourbillon médiatique qui avait à l’époque emmené des stars du football français comme Karim Benzema et Franck Ribéry. Ces derniers, internationaux chez les Bleus, risquaient en effet la prison pour « sollicitation de prostituée mineure » au départ.