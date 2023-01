Benzema victime, l'heure de la vengeance a sonné

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Noël Le Graët se trouve dans la tourmente depuis dimanche suite à sa sortie sur Zinedine Zidane. Le président de la Fédération Française de Football s'est excusé mais le mal est fait et du côté de Karim Benzema on n'est pas surpris.

L'équipe de France se retrouve bien malgré elle dans un début de polémique, quelques semaines seulement après la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026 n'a pas été du goût de tout le monde, certains s'offusquant du fait que les Bleus soient pris en otage par Noël Le Graët, qui a négocié avec le sélectionneur national sans en parler. Le président de la FFF n'a en effet pas fait appel à son comité exécutif avant de prolonger Deschamps. Et depuis dimanche soir, Le Graët fait encore parler de lui suite à sa sortie sur RMC dans laquelle il s'en est pris directement à Zinedine Zidane. Depuis, le président de la Fédération Française de Football fait face à une énorme vague de critiques. Même certains joueurs professionnels n'ont pas hésité à le descendre, comme Kylian Mbappé. Du côté des médias, L'Equipe a fait sa Une ce lundi sur l'incident Le Graët avec un titre : « Inacceptable ». Et pour le clan Benzema, l'heure de la vengeance a sonné.

L'Equipe et son hypocrisie, Karim Djaziri réagit

Ce qui est inacceptable c’est que vous êtes au courant de bien pire concernant les agissements et dérapages de NLG mais vous n’avez jamais rien dit et ceci depuis de longues années . Faites votre travail et celui ci ce n’est pas faire des pages sur les posts insta de @Benzema https://t.co/mrt2htZd0x — Karim Djaziri (@KDjaziri) January 9, 2023

S'il soutient la démarche, Karim Djaziri la trouve cependant hypocrite, le média sportif n'ayant selon lui pas assez protégé Karim Benzema quand le Ballon d'Or en avait le plus besoin. Sur son compte Twitter, le proche du Ballon d'Or a attaqué frontalement L'Equipe : « Ce qui est inacceptable c’est que vous êtes au courant de bien pire concernant les agissements et dérapages de NLG mais vous n’avez jamais rien dit et ceci depuis de longues années. Faites votre travail et celui-ci, ce n’est pas faire des pages sur les posts insta de Karim Benzema ». Depuis quelques semaines maintenant, Karim Djaziri monte au créneau pour défendre Benzema, injustement privé d'après lui d'une participation à la Coupe du monde 2022 après un mauvais diagnostic réalisé par le staff de l'équipe de France. Et forcément, cela a rouvert les vannes sur les réseaux sociaux.

Car c'est peu dire que les supporters de Karim Benzema sont encore en colère concernant l'absence de KB9 au Qatar. Un choix selon eux imposé à leur attaquant préféré qui était en état de jouer à partir des huitièmes de finale. Et en prolongeant Didier Deschamps jusqu'en 2026, NLG a évidemment scellé le destin tricolore de l'attaquant du Real Madrid, lequel a annoncé sa retraite internationale. « Taper sur les mecs de cité et binationaux c’est leur fond de commerce, mais les DD, NLG c’est trop sensible ! C’est tous des fi... à part Mbappé qui tient le manche maintenant ! », « Merci de dire les termes une bande hypocrite ils ont attendu que Mbappé parle pour tous qu'ils se réveillent c'est pas mtn qu'il fallait parler et j'espère que le Nueve prendra la parole il l'ont pris pour un con, ils nous privé de notre Ballon d’Or pour cette Coupe du Monde, on avait besoin de lui », les commentaires sont nombreux au message initial de Karim Djaziri. On est déjà bien loin des projecteurs du Mondial 2022 qui avait fait du football français un exemple mondial.