Mbappé au Real Madrid, la FFF affiche ses doutes

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Marquée par le fiasco japonais en 2021, la Fédération Française de Football tient à présenter une équipe compétitive pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. A priori, l’instance devrait être en mesure de convaincre les clubs français de libérer leurs joueurs. Mais des formations étrangères comme le Real Madrid, possible future équipe de Kylian Mbappé, seront plus difficiles à amadouer.

Personne n’a oublié le calvaire de l’équipe de France à Tokyo. Pour les Jeux Olympiques 2020, disputés un an plus tard à cause de la crise sanitaire, les Bleuets s’étaient présentés avec une équipe affaiblie. La Fédération Française de Football avait essuyé de nombreux refus de clubs opposés au départ de leurs internationaux pour cette compétition hors calendrier FIFA. La bande à André-Pierre Gignac, corrigée par le Japon (4-0), avait donc pris la porte dès la phase de groupes. Un scénario inenvisageable à Paris cet été.

Les clubs français joueront le jeu

La FFF a en effet convaincu les clubs français de l'importance du rendez-vous. En revanche, le président de l’instance Philippe Diallo affiche ses doutes concernant les écuries étrangères. « Depuis plusieurs mois, on est sur ce sujet-là, de convaincre tous les clubs professionnels français de libérer leurs joueurs pour cet évènement extraordinaire que seront les Jeux Olympiques, a confié le dirigeant à la chaîne L’Equipe, en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations. Très honnêtement, les retours sont très bons. »

💬 Philippe Diallo, le président de la FFF, évoque le tirage au sort de la Ligue des nations et certains sujets d'actualité 👇#lequipeFOOT pic.twitter.com/fpdnTRzjVV — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 8, 2024

« Les clubs professionnels savent que c'est un évènement important pour la France, qui dépasse le cadre du football, que l'on reçoit pour la première fois depuis un siècle les Jeux Olympiques... Et donc je pense qu'avec les clubs français, nous devrions avoir des réponses positives, a estimé Philippe Diallo. Après, nous aurons une difficulté supplémentaire puisque nous devrons aussi convaincre des joueurs pouvant évoluer à l'étranger de bien vouloir rejoindre notre équipe nationale. Nous verrons cela dans un temps un peu plus reculé lorsque Thierry Henry aura réussi à affiner sa liste. » La FFF pense probablement au Parisien Kylian Mbappé, déterminé à disputer les JO, et annoncé avec insistance au Real Madrid cet été.