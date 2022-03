Mbappé absent à l'entrainement et incertain pour France - Côte d’Ivoire

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n’a pas pris part à l’entraînement de l’équipe de France, ce jeudi soir au Vélodrome, à la veille du match face à la Côte d’Ivoire.

Pourtant présent et visiblement très en forme en début de semaine à Clairefontaine, l’attaquant vedette des Bleus est victime d’une infection ORL. Didier Deschamps a confirmé le diagnostic, rangeant le buteur du PSG dans la case des joueurs incertains pour cette rencontre. « Il a une infection ORL, a expliqué ce jeudi l’entraîneur de l’équipe de France. Je ferai le point avec lui demain (ce vendredi) et on verra. J’ai dit le maximum de ce que je peux dire en respectant le secret médical », a fait savoir le sélectionneur national, déjà privé de Karim Benzema. Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé souffre d’un problème à ce niveau, puisqu’il avait déjà été touché en octobre dernier, manquant une rencontre face à Lille pour cette raison. Si elle devait se confirmer, son absence laisserait tout de même un grand vide chez les Bleus, mais pourrait profiter à Olivier Giroud ou Wissam Ben Yedder, en plus de l’inévitable Antoine Griezmann.

A noter que N'Golo Kanté, qui avait quitté Clairefontaine pour des raisons personnelles en début de semaine, ne sera pas revenu à temps pour affronter les Eléphants. Il sera en revanche bien là pour le match face à l'Afrique du Sud.