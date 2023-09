La légende Zidane humiliée sur RMC, Mbappé ne va pas aimer

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Neuf mois après le dérapage de Noël Le Graët, la légende Zinedine Zidane est de nouveau écorchée, par le biais d'une prise de parole polémiste sur RMC.

« Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça ». En une phrase restée célèbre, Kylian Mbappé a soufflé le vent de la révolte au début de l’année 2023, ce qui a mené au final à la destitution de Noël Le Graët. L’ancien président de la FFF avait eu le malheur de balayer d’un revers de manche une éventuelle candidature de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur, avec un dédain qui avait fait bondir la star du PSG. Il faut dire que « ZZ » est bien une légende du sport français, pour avoir été le premier footballeur à ramener la Coupe du monde en 1998, grâce à un doublé en finale contre le Brésil.

Zidane un grand joueur, il dit non !

Si le débat fait parfois rage pour savoir qui de lui ou Michel Platini est le plus grand joueur français de l’histoire, la place de l’enfant de la Castellane aux côtés des plus grands noms du football est rarement remise en cause. Et pourtant, dans une sortie qui a immédiatement fait réagir de nombreux auditeurs et suiveurs de l’émission sur les réseaux sociaux, Génération After de RMC a tout simplement expliqué que Zidane était un bon joueur de football, mais pas un grand joueur. Dans une émission qui s’intitule « L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas », le consultant Johann Crochet a donné le fond de sa pensée sur l’ancienne légende du Real Madrid et de l’équipe de France. Une phrase qui n'a pas fait bondir ses acolytes sur le plateau, et notamment Fred Hermel.

💬 "Zidane a été très bon joueur de football, mais je ne pense pas que cela été un très grand joueur de football"



💬 L'After en pleine discussion sur la carrière de Zidane. pic.twitter.com/IDOLUqc44A — After Foot RMC (@AfterRMC) September 25, 2023

« Zidane a été un très bon joueur de football, mais je ne pense pas qu’il a été un très grand joueur de football. Je ne suis pas loin de penser qu’il était surcoté. Je pense que y’a plein de numéros 10 dans l’histoire qui ont été meilleurs que Zidane. Son passage à la Juventus, je peux mettre 10 numéros 10 qui ont été plus importants dans le football italien de Totti à Del Piero en passant par Baggio voire Seedorf », a lancé l’intervenant de l’émission de RMC, qui a tout de même provoqué de vives réactions. Le débat sur la station de radio est même parti très loin, à savoir si Youri Djorkaeff n’était finalement pas un meilleur joueur que Zidane.

Je ne veux pas paraître menaçant mais la dernière fois qu'une personne a dit ça de Zidane, on lui a retiré la présidence de la FFF (et c'était parfaitement mérité) — Cédric Canton (@cedric_cntn) September 25, 2023

Pour le moment, Kylian Mbappé n’a pas réagi à cette affirmation - et il ne devrait a priori pas le faire car cela reste de l'ordre du débat - qui interpelle tout de même ceux qui ont vu jouer Zidane et l’ont vu porter le Real Madrid et surtout l’équipe de France vers les sommets, à coups de buts spectaculaires et décisifs dans les moments importants. L’attaquant du PSG ne se mouillera probablement pas ce coup-ci, mais comme avec l’attaque de Noël Le Graët à l’encontre de la légende du football français, cette sortie remettant en cause la carrière de « ZZ » risque de faire du bruit dans les prochains jours.