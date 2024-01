La France en danger, l'Algérie veut Hervé Renard

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Djamel Belmadi et l’Algérie, c’est terminé après l’élimination précoce des Fennecs dès la phase de groupes de la CAN 2024. Pour lui succéder, Hervé Renard est la priorité de la fédération algérienne.

C’est un tremblement de terre, une déflagration qui a touché l’Algérie après l’élimination dès la phase de groupes de la CAN 2024. Vainqueur de l’édition en 2019, les Fennecs sortent par la petite porte et s’ils ne faisaient pas office de favori au contraire du Maroc ou encore du Sénégal et du Nigéria, l’équipe de Djamel Belmadi avait des ambitions et de l’espoir. Tout a été balayé en trois matchs et l’élimination des coéquipiers de Riyad Mahrez est logique au vu des prestations fournies.

L’équipe est « peut-être » en fin de cycle selon les mots prononcés par Djamel Belmadi après la défaite contre la Mauritanie. Après les paroles, les actes. Le sélectionneur vainqueur de la CAN 2019 a quitté son poste d’un commun accord avec sa fédération. L’enjeu pour le président de la fédération algérienne Walid Sali est maintenant de trouver l’homme capable de relancer cette sélection. A en croire les informations de L’Equipe, un nom est sur toutes les lèvres en Algérie : Hervé Renard.

Hervé Renard en haut de la short-list de l'Algérie ?

Sous contrat avec la Fédération française de Football jusqu’aux Jeux Olympiques, l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France féminine est le n°1 sur la short-list de Walid Sali. Vainqueur de la CAN avec la Zambie en 2012 puis avec la Côte d’Ivoire en 2015, le technicien français fait l’unanimité et « recueille tous les suffrages ». L’Algérie a de grandes chances de le contacter dans le but de s’assurer ses services pour les mois à venir, quitte à attendre la fin des Jeux Olympiques avant de l’introniser. En attendant de savoir si Hervé Renard acceptera le défi, il ne fait aucun doute que le futur sélectionneur de l’Algérie aura du travail pour remettre sur les rails une équipe qui a cruellement besoin d’un nouveau cycle.