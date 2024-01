Algérie ‍: Belmadi jette l’éponge, 8 joueurs vont suivre ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Terrible désillusion pour l’Algérie, qui est totalement passée à côté de sa Coupe d’Afrique des Nations et qui prend la porte dès la phase de groupes. Un fiasco qui va laisser des traces avec plusieurs départs à venir.

L’Algérie avait de grandes ambitions dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2024. Au même titre que le Sénégal ou encore le Maroc, les Fennecs rêvaient de se battre pour le titre jusqu’au bout. Ce ne sera pas le cas loin de là puisque l’Algérie a pris la porte dès la phase de groupes après sa défaite contre le Mauritanie (1-0) mardi soir. Un énorme coup dur qui va être fatal à Djamel Belmadi puisque selon les informations de Walid Acherchour, le sélectionneur de l’Algérie va démissionner dans les prochaines heures. Et ce départ devrait être accompagné de plusieurs autres mais cette fois au niveau des joueurs.

Et pour cause, le chroniqueur de Winamax et de RMC a dévoilé que plusieurs joueurs vont annoncer leur retraite internationale après le fiasco de cette Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Walid Acherchour n’a pas donné de noms mais au sein de la presse algérienne, on devine assez facilement qui va être concerné. A en croire les informations du média local El Marma, Riyad Mahrez, Islam Slimani, Aïssa Mandi, Raïs M’Bolhi, Sofiane Feghouli, Nabil Bentaleb, Baghdad Bounedjah ou encore Youcef Belaïli pourraient être concernés et risquent de tous annoncer leur retraite internationale dans les heures ou les jours à venir. Une énorme page est ainsi sur le point d’être tournée chez le double champion d’Afrique. Interrogé mardi soir sur la possible fin d’un cycle, le sélectionneur Djamel Belmadi est resté sans explication, répondant simplement « peut-être ». Sonné, le coach de l’Algérie est plus que jamais sur le départ et ses plus fidèles soldats ont de grandes chances de le suivre dans cette démarche.