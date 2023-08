La France éliminée, Kenza Dali prend tout sur son dos

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les Bleues ont été éliminées par l'Australie en quart de finale du Mondial 2023 après une interminable séance de tirs au but. Du côté des joueuses françaises, Kenza Dali est sortie totalement sidérée de ce match, estimant en avoir la responsabilité.

Kenza Dali n’a pas été la seule joueuse française à rater son tir au but, mais la joueuse tricolore d’Aston Villa a raté deux fois face à la gardienne de but australienne, son premier tir, manqué, ayant été donné à retirer. Après le match, et encore sous le choc de l'élimination de la France lors de ce Mondial, la milieu de terrain de l’équipe de France a reconnu qu’elle ne souhaitait pas réellement vouloir tirer, connaissant trop bien Mackenzie Arnold, la gardienne de but de l’Australie avec qui elle avait joué à West Ham. Kenza Dali le reconnaît, elle était complètement perdue au moment d’affronter son ancienne coéquipière, qui connaissant particulièrement bien la manière dont la joueuse d’Hervé Renard tirait.

Dali savait que cela allait être complexe

Les filles, vous pouvez être fières de vous 💙#FiersdetreBleues pic.twitter.com/v1Cm4TO1W7 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 12, 2023

Se confiant dans le quotidien sportif, Kenza Dali estime porter à elle seule la responsabilité de l’élimination de l’équipe de France lors de ce Mondial 2023. « Je suis effondrée. Mon penalty est très mal tiré. C'est une gardienne avec laquelle j'ai travaillé deux ans à West Ham. Ce n'est pas une excuse. Je me suis dit, elle va penser que je vais changer. Du coup, je n'ai pas changé, j'aurais dû. Il est mal exécuté. C'est comme ça. Je suis la première déçue. Je prends la responsabilité. Je ne voulais pas le tirer, car elle me connaît par coeur (...) Là tout de suite, je vais prendre l'élimination pour moi. Je prends la responsabilité. C'est difficile, mais c'est comme ça. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir le positif », explique la footballeuse française, qui reverra probablement sa position après avoir revu l'ensemble de ce match qui s'est joué sur pas grand-chose.