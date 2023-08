La France éliminée après des tirs au but incroyables ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Mondial 2023 féminin

Quart de finale

Suncorp Stadium (Brisbane)

Australie bat France : 0 à 0 (7 tab à 6)

Dans un match tendu à l'extrême, il a fallu une incroyable séance de tirs au but pour permettre à l'Australie d'éliminer l'équipe de France (0-0, 7 tirs au but à 6).

Après avoir éliminé le Maroc, la France savait que ce quart de finale du Mondial allait être nettement plus compliqué face à une équipe d'Australie, soutenue par 49.000 supporters et qui en plus avait dominé les Bleues juste avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Si cette rencontre n'a pas atteint des sommets sur le plan technique, l'intensité a été grande, notamment en seconde période durant laquelle les Tricolores ont réussi à tenir le choc face aux joueuses locales. En prolongation, la France pensait avoir pris l'avantage sur corner, mais l'arbitre refusait le but suite à une faute préalable de Renard (100e).

Les Bleues poussaient de plus en plus, mais il fallait arriver aux tirs au but pour séparer les deux formations. Dans cet exercice cruel pour les Bleus lors du Mondial 2022, l'Australie avait une première balle de match, mais Arnold, la gardienne australienne, envoyait son tir sur le poteau. Et la série s'éternisait avec plusieurs échecs, mais finalement Vine marquait le but de la qualification pour les Matildas. Un dénouement cruel pour la France.