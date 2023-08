La France avec Mbappé, Griezmann et Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a communiqué la liste des joueurs appelés à affronter l’Irlande et l’Allemagne, à partir de la semaine prochaine pour la rentrée des matchs internationaux. Le sélectionneur national n’a pas retenu deux anciens champions du monde sur le retour. Paul Pogba et N’Golo Kanté ont été jugés trop juste physiquement. En revanche, les stars habituelles sont là, y compris Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani, qui fait grève en cette semaine pour essayer de favoriser son transfert au PSG.

La sélection :

Areola, Maignan, Samba - Disasi, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano - Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Tchouaméni - Coman, Dembélé, Giroud, Mbappé, Griezmann, Kolo Muani, Thuram