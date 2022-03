L'équipe de France sur M6 et TF1, ça vire au cauchemar

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les droits TV de l'équipe de France sont remis en jeu et pour l'instant le duo TF1-M6 gagne son bras de fer avec la Fédération Française de Football. Une très mauvaise nouvelle pour les Bleus et la FFF.

La France s’apprête à joueur deux matchs amicaux durant ce mois de mars, le premier contre la Côte d’Ivoire le 25 mars au Vélodrome, puisque 4 jours plus tard face à l’Afrique du Sud à Villeneuve d’Ascq. Deux rencontres qui seront évidemment diffusées en direct et en clair respectivement par M6 et TF1, les deux chaînes ayant acheté les droits jusqu’à la fin du mois de mars. Depuis six mois, la Fédération Française de Football a mis en vente ces mêmes droits jusqu’en 2028, et pour l’instant c’est un vrai fiasco pour Noël le Graët, alors même que l’équipe de Didier Deschamps est championne du monde et a remporté la Ligue des Nations à l’automne dernier. Et à ce stade l’année derni!re, la défense de ce titre, qui débute en en juin prochain, n’a toujours pas de diffuseur officiel en France. TF1 et M6, qui pourraient rapidement être dans le même groupe, refusent de mettre les 3,5 millions actuellement payés pour diffuser chaque match de l’équipe de France. Les deux chaînes offrent 2,4 millions d’euros grand maximum, et ont refusé d’aller plus loin malgré d’intenses négociations.

Un contrat pour six matchs de l'équipe de France ou seulement deux ans au lieu de quatre sur TF1 et M6

La loi française fait que les matchs de l’équipe de France doivent être donnés en clair et la FFF ne peut pas faire autrement. Face à cette situation totalement bloquée, L’Equipe révèle que Noël Le Graët hésite à vendre un package comprenant uniquement les six prochains matchs des Bleus sur la route du Mondial au Qatar, ou bien de seulement signer pour deux ans de plus et non quatre comme il l’espérait. Il est vrai que la Fédération Française de Football n’est pas dans une situation financière éblouissante et que ce manque à gagner est forcément inquiétant. Depuis quelques années, la diffusion des rencontres de la France n'est globalement pas très rentable financièrement pour TF1 et M6, mais désormais les chaînes ne veulent plus fermer les yeux sur cette réalité comptable et ont décidé de ramener la FFF à la réalité des chiffres. Bien entendu, cela ne concerne pas la prochaine Coupe du Monde, qui est vendue globalement et a provoqué de belles offres.