Il revient encore plus fort, Deschamps et la France savourent

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Privé de Coupe du monde et absent toute la saison ou presque, N'Golo Kanté a fait son retour récemment. Son état de forme provoque l'admiration, et devrait lui valoir un retour au premier plan avec l'équipe de France.

En grande difficulté en championnat, Chelsea a aussi bu le bouillon à Bernabeu face au Real Madrid ce mercredi. Une défaite 2-0 qui fait presque figure de bonne opération tant, en dehors d’un début de match qui aurait pu voir les Blues ouvrir le score, la rencontre a été à sens unique en faveur des Espagnols. L’effectif totalement renouvelé du club londonien, les achats à gogo et le changement d’entraineur n’y font rien, Chelsea ne fait plus peur à grand monde et ses joueurs semblent crouler sous la pression ou du moins ne pas répondre aux attentes. Lors du 0-0 face à Liverpool ou contre le Real, il y a toutefois un homme qui a répondu présent et a épaté les observateurs, il s’agit de Ngolo Kanté.

Le milieu de terrain français, forfait pour la Coupe du monde avec les Bleus, a quasiment manqué toute la saison. Mais son retour est impressionnant. Comme à ses plus belles heures, l’ancien du SM Caen ratisse large, porte le ballon vers l’avant et joue juste. Seule un peu de fatigue en seconde période permet de savoir qu’il n’a même pas disputé 10 matchs cette saison. De quoi émerveiller son entraineur Frank Lampard, qui rassure les fans de Kanté, et les supporters de l’équipe de France, le milieu de terrain n’a pas perdu son niveau.

Kanté, toujours dans le gratin mondial

« Kanté ? C’est un des meilleurs joueurs à son poste, tout simplement. Il faut savoir le gérer. Mais quand il est en forme, c’est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Concernant son avenir je vais rester à l'écart de cette partie, cela ne me concerne pas directement », a livré l’ancien joueur de Chelsea, désormais revenu entrainer pour la fin de la saison. Une fin d’exercice qui fait tout de même saliver un Kanté loin d’être fatigué, lui qui a été au repos forcé pendant plusieurs mois. Son ambition est donc grande. « J’ai été très frustré, mais je me sens prêt à enchaîner les matchs. Je peux aider le club pour cette fin de saison. Et nous pouvons toujours réaliser de belles choses. Nous avons de l’expérience, des grands joueurs. Nous sommes déçus par le résultat à Madrid mais le match retour est chez nous et nous devons y croire », a livré l’international français, qui pourrait bien enchainer les matchs et revenir dans la liste de Didier Deschamps pour les matchs du mois de juin. En tout cas, le sélectionneur national a déjà fait savoir que, comme Paul Pogba, il avait une place quasiment réservée à Clairefontaine étant donné son histoire avec la France et son importance dans son système.