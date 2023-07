Hervé Renard désigne la meilleure joueuse française

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, l'équipe de France entamera son Mondial contre la Jamaïque. Hervé Renard a donc encore une semaine pour peaufiner son équipe, mais le sélectionneur national tricolore a déjà une joueuse exemplaire.

Hervé Renard n’est pas du genre à mâcher ses mots, et après la défaite de son équipe face à l’Australie, le jour de la fête nationale, le coach des Bleus a reconnu qu’il n’avait pas apprécié ce qu’il avait vu. Bien évidemment, les joueuses françaises venaient de se manger un très long déplacement depuis Paris jusqu’en Australie, ce qui est une circonstance largement atténuante. Mais, Renard ne veut pas tout mettre sur le compte de ce voyage et il l’a fait savoir à son groupe. Cependant, le technicien français n’est pas du genre à tout balancer d’un seul coup, et même si la copie rendue face au pays hôte du Mondial 2023 l’a déçu, il a tout de même tenu à souligner la prestation d’une des joueuses dont il fait un exemple pour ses coéquipières.

Kenza Dali arrive au sommet de son art pour le Mondial

Cette joueuse, c'est Kenza Dali, la milieu de terrain française formée à l’Olympique Lyonnais, mais qui évolue depuis un an sous le maillot d’Aston Villa. Face à l’Australie, Dali a brillé, au point d’être l’une des rares à avoir la moyenne dans L’Equipe, mais surtout, elle a montré de belles choses à son sélectionneur. « C’est celle qui parcourt le plus de kilomètres à chaque entraînement et sur le terrain lors des matchs. Elle est en avance physiquement sur certaines, il faut que celles qui sont un peu en retard comblent cet espace », a prévenu Hervé Renard au sujet de Kenza Dali. Âgée de 31 ans, cette dernière avait déjà brillé contre l'Irlande la semaine passée, il reste désormais jusqu'au 23 juillet à ses coéquipiers pour se mettre au diapason. Dimanche prochain, l'équipe de France fera en effet ses débuts dans le Mondial 2023 contre la Jamaïque, un match à priori facile qu'il ne faudra cependant pas prendre à la lègère.